الفنانة بلقيس تريد ان تبني مسجداً بإسم معجب توفي بحادث دهس مأساوي

دبي ـ تفاجأت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي بخبر وفاة أحد أبرز معجيبها ويُدعى عبدالرحمن بطريقة مأساوية بعد تعرّضه لحادث دهسٍ، وهو الأمر الّذي فطر قلب النجمة.

وشاركت الفنانة بلقيس متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بصورة جمعتها بالراحل عبد الرحمن.

وغرّدت بلقيس قائلةً: “فقدت قبل قليل أحد أعزّ وأغلى الفانز على قلبي حيث تعرض لحادث دهس ووافته المنية في الأحساء.. رحم الله عبد الرحمن الشيخ فالخبر فاجعة كبيرة”.

وتابعت بلقيس في تغريدة ثانية “فلنكثف الدعوات له كما سنقوم أنا ومتابعيني ممن يرغبون ببناء مسجد له باسمه.. الله يرحمك يا عبد الرحمن. انفطر قلبي للخبر”.

وحصلت بلقيس على جائزة أفضل فنانة عربية خليجية لعام 2016 في جائزة “الموريكس دور” في لبنان.

وأهدت الفنانة الإماراتية الجائزة لروح المرحوم عبد الرحمن الشيخ.