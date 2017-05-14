الحكم على زوجة ايرانية بتغسيل الموتى عقابا لها على خيانتها و74 جلدة

طهران ـ قضت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران على امرأة بتغسيل الموتى في مشرحة لمدة سنتين عقابا لها على خيانتها لزوجها، حسبما ذكرت وكالة انباء الطلبة الإيرانية “إسنا” مساء السبت.

وشمل الحكم الصادر بحق السيدة البالغة من العمر 35 عاما جلدها 74 جلدة بسبب علاقتها “الآثمة”.

وحكم على عشيقها بـ99 جلدة علاوة على نفيه إلى منطقة نائية.

وحتى سنوات قليلة فقط، كانت عقوبة النساء اللواتي يتم ضبتهن في علاقة غير مشروعة الرجم حتى الموت.