النصر السعودي يتفاوض مع مدرب سوبر

الرياض ـ بدأت إدارة نادي النصر السعودي التفاوض مع المدرب الكولومبي رينالدو رويدا، من أجل قيادة الفريق السعودي، خلال الموسم المقبل، خلفا للمدرب الفرنسي كارتيرون.

جاء اختيار المدرب رويدا، بعد اجتماع اللجنة الفنية بقيادة صالح المطلق، لاختيار المدرب الذي سيشرف على تدريب النصر الموسم المقبل.

وحاولت اللجنة، إعادة المدرب دانيال كارينيو، الذي قاد النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي، بعد غياب طويل، ولكنها اصطدمت بمستحقاته السابقة عام 2014، والتي تقدر بأكثر من مليون دولار.

يذكر أن المدرب رينالدو رويدا البالغ من العمر 60 عاما، تم اختياره كأفضل مدرب في أمريكا الجنوبية العام الماضي، بعد تحقيقه بطولة كأس ليبرتادوريس مع انترناسيونال الكولومبي، ومشاركته في مونديال الأندية خلال شهر يناير/كانون ثان الماضي.

وكان الاتحاد الإماراتي، قدم عرضا للمدرب رينالدو رويدا، من أجل تدريب “الأبيض”، خلفاً للمستقيل مهدي علي، قبل أن يتعاقد رسميا مع مدرب الأرجنتين السابق باوزا.