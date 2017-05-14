جوهرة ريال مدريد يرفض العودة للبرنابيو

مدريد ـ يرفض النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد والمعار لصفوف هيرنفين الهولندي، العودة لصفوف الملكي في يونيو المقبل.

وأعيّر أوديجارد، الملقب بجوهرة الريال، للدوري الهولندي حتى عام 2018 ، ولديه بند في عقده يسمح للملكي باستعادته خلال الصيف المقبل إلا أنّ اللاعب لا يرغب في العودة، كما لا يبدو أن ريال مدريد يخطط لتفعيل هذا البند.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة “آس″ الإسبانية: “مدريد لديه الحق في استعادتي هذا الصيف، لكن يبدو أن الأمر لن يحدث، ولذلك فإن خطتي هي البقاء في هيرنفين لموسم آخر، من الصعب دائمًا الانتقال لفريق جديد، ولكن توقعت الأمر وأحاول تحسين وضعي في الفريق”.

ولم يشارك أوديجارد في آخر شهرين سوى في 86 دقيقة فقط، كما خرج من قائمة هيرنفين في 3 مباريات من أصل 7 لقاءات لعبها الفريق مؤخرا.

وذكرت الصحيفة أنّه في النرويج يصفون أوديجارد بـ “لاعب بجسد طفل” حيث كتب ساندر دي فييرا، في صحيفة “في جي” النروجية، أنّ اللاعب بدنيًا يشبه الأطفال، ولذلك فإن ريال مدريد غير سعيد بهذه الصفقة.