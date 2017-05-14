الشرطة الأوروبية: 150 دولة على الأقل تأثرت بالهجوم الإلكتروني العالمي

لندن- د ب أ- كشفت وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول” أن 150 دولة على الأقل تأثرت بالهجوم الإلكتروني العالمي الذي ضرب شبكات الكمبيوتر في كثير من الدول.

وقال رئيس الوكالة روب وينرايت الأحد للمحطة التليفزيونية البريطانية “أي تي في”: “وفقا لآخر إحصاء هناك حوالي 200 ألف ضحية”، لافتا إلى أن من بينها شركات كبيرة.

وأضاف أن العالم يواجه تهديدا متزايدا حاليا، وأعرب عن توقعاته باستمرار زيادة الهجمات في بداية أسبوع العمل الجديد.

واقترحت منظمة “يوروبول” اتخاذ إجراء دولي من جانب السلطات بهدف العثور على المدبرين للهجوم.

وكان هجوم فيروسى إلكتروني واسع النطاق ضرب شبكات الكمبيوتر للشركات والبلديات في عشرات البلدان الجمعة، باستخدام فيروس من برامج الفدية “رانسوم وير” يمنع الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر ومن ثم يطلب مالا لإعادة تشغيل النظام.