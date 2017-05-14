مقتل زعيمين من طالبان في عملية أمنية شمال أفغانستان

سامانجان – د ب أ – قتل زعيمان بارزان من حركة طالبان في عملية مستهدفة لقوات الدفاع الوطني وقوات الامن الافغانية، بإقليم سامانجان شمال أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء الاحد.

وجاء في بيان من وزارة الداخلية إن الزعيمين كانا مسؤولين عن قيادة أنشطة الجماعة في تلك المنطقة.

وأضاف البيان أن مولاوي جلال، نائب حاكم الاقليم في حكومة الظل لطالبان ومولاوي جياسودين، رئيس المنطقة بالجماعة، من بين ستة مسلحين على الاقل قتلوا في العملية.

وأصيب 15 مسلحاً على الاقل أيضاً خلال العملية، حسب وزارة الداخلية.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.

وكان إقليم “سامانجان” من بين الاقاليم الهادئة نسبياً شمال أفغانستان، بعد انهيار نظام طالبان وشهد الاقليم استقراراً حتى السنوات الاخيرة.

لكن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة زادت أنشطتها خلال السنوات الاخيرة في العديد من المناطق بالاقليم.