وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان يبحثان تدابير مضادة لإطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي

سول – د ب أ – أجرى وزير خارجية كوريا الجنوبية، يون بيونج سيه اتصالاً هاتفياً عاجلاً مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا الاحد، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، طبقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

وأوضح مصدر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم إن الاثنين ناقشا اتخاذ تدابير مضادة لاستفزاز كوريا الشمالية.

وخلال المكالمة الهاتفية، أكد الوزيران على أن استفزاز كوريا الشمالية بمثابة انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وبحثا سبل تعزيز التعاون في اتخاذ تدابير ضد استفزاز كوريا الشمالية.

ومن ناحية أخرى، أجرى المبعوث النووي الكوري الجنوبي للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي اتصالاً هاتفياً مع كل من نظيريه الأمريكي والياباني اليوم.

وقال مصدر آخر بوزارة الخارجية، إن المبعوث النووي الكوري الجنوبي كيم هونج كيون، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية أجرى مكالمة هاتفية مع كل من نظيريه الأمريكي والياباني جوزيف يون وكينجي كاناسوكي حيث ناقش معهما تدابير مضادة لإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

وأكد المصدر على أن المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وصفوا إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي بأنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واتفقوا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد استفزاز كوريا الشمالية وتعزيز التعاون لاتخاذ تدابير مختلفة مثل إجراءات على مستوى مجلس الأمن الدولي.