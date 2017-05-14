الطيران الحربي العراقي يقتل 5 من “الدولة” غربي الانبار

بغداد – د ب أ – أعلنت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات العراقية المشتركة الاحد، مقتل خمسة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في قصف للطيران الحربي العراقي استهدف مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في قضاء راوة غربي محافظة الانبار .

وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان صحافي اليوم :”استناداً لمعلومات جهاز المخابرات الوطني نفذ صقور القوة الجوية ضربتين جويتين أسفرتا عن تدمير معملين لتفخيخ وتدريع العجلات تابع لعصابات داعش الإرهابية وقتل خمسة ارهابيين في قضاء راوة غرب الانبار”.

وتشهد صحراء الانبار عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصر التنظيم الفارين من محافظة الانبار والمتمركزين حالياً في المناطق الصحراوية ويشكلون تهديداً للقوات العراقية في المناطق المحررة .