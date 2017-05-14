محكمة كويتية تقضي بإعدام ايرانيين قتلا شيخاً من الأسرة الحاكمة
May 14, 2017
الكويت - د ب أ – قضت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار محمد غازي المطيري الاحد، بإعدام وافدين من الجنسية الايرانية في قضية قتل شيخ من الاسرة الحاكمة في الكويت وخادمة اندونيسية ومواطن .
وكان شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة ومواطن سبعيني وإندونيسية قد قتلوا برصاص ملثم ، ثم هرب بـ 350 ألف دينار.
وكتبت النجاة لهندي تعرض للنحر وتظاهر بأنه فقد حياته، ليدلي بتفاصيل أدت إلى كشف تفاصيل الجريمة وتوقيف مرتكبيها وهما وافدان إيرانيان وذلك في تشرين ثان/نوفمبر الماضي .