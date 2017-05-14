الجيش التركي يعلن مقتل 10 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة – د ب أ- أعلن الجيش التركي الأحد، مقتل عشرة مسلحين في غارات جوية استهدفت مواقع لمنظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء عن بيان للجيش أن مقاتلاته نفذت أمس غارات جوية ضد مسلحي المنظمة في مناطق “زاب” و”سينات – هفتانين” شمالي العراق.

وأشار إلى أن الغارات الجوية جاءت على خلفية معلومات استخباراتية تلقتها القوات التركية وتفيد باستعداد المسلحين لتنفيذ هجوم ضد تركيا.

كما أسفرت الغارات عن تدمير عدد من الأسلحة والتحصينات التابعة للمسلحين.

وكثف الجيش التركي خلال الفترة الماضية عملياته ضد عناصر المنظمة والموالين لها جنوب شرقي البلاد، وفي كل من سوريا والعراق. وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة.