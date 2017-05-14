فالون: بريطانيا تنفق لتعزيز أمن معلومات النظام الصحي

لندن – رويترز – قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الأحد، إن بلاده تنفق نحو 50 مليون جنيه استرليني (64 مليون دولار) لتحسين أمن نظم المعلومات المتعلق بهيئة الصحة الوطنية وحذرت من تعرض الهيئة لتهديدات إلكترونية.

وفي مقابلة مع برنامج أندرو مار في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قال فالون إن الحكومة تحت رئاسة تيريزا ماي حددت خلال مراجعتها الأمنية أن تهديدات الإنترنت هي واحدة من أهم ثلاثة تهديدات تواجه البلاد.

وقال فالون بعدما أجبر هجوم إلكتروني مستشفيات على صرف مرضى يوم الجمعة “خصصنا 1.9 مليار جنيه استرليني لتعزيز حمايتنا من الهجمات الإلكترونية. وجزء كبير من ذلك ذهب إلى هيئة الصحة الوطنية”.

وأضاف “ننفق نحو 50 مليون جنيه استرليني على أنظمة الإنترنت الخاصة بهيئة الصحة الوطنية لتحسين أمنها. وشجعنا الصناديق التابعة للهيئة على تقليل استخدامها لنظام ويندوز إكس.بي الضعيف… وتوجد أموال متاحة لتعزيز تلك الأنظمة”.