ستيرجن: يجب أن يتاح لاسكتلندا تقرير مستقبلها عند انتهاء خروج بريطانيا

لندن – رويترز – قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن الأحد، إنه يجب أن يتاح لاسكتلندا اختيار الاستقلال مع انتهاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما تتضح شروط الخروج.

وفي مقابلة مع برنامج أندرو مار في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) دعت ستيرجن الناخبين إلى دعم الحزب القومي الاسكتلندي الذي تنتمي له في الانتخابات العامة المقررة في الثامن من يونيو حزيران لتعزيز موقفها والتأكد من أن صوت اسكتلندا سيكون مسموعاً في مفاوضات خروج بريطانيا.

وأضافت “بالنسبة لي السؤال هو هل سيكون لاسكتلندا تقرير مستقبلها في نهاية عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.