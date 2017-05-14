مسؤول فلسطيني: على الصليب الأحمر إصدار تقرير حول الوضع الصحي للأسرى المضربين

رام الله – د ب أ – دعا رئيس “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” الفلسطينية عيسى قراقع، منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى إصدار تقرير مفصل، وموقف حول الظروف الصحية التي يمر بها الأسرى الفلسطينيون المضربون لليوم الـ28 على التوالي في السجون الإسرائيلية.

ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فقد طالب قراقع الصليب الأحمر الدولي بالتدخل والضغط لتستجيب إسرائيل لمطالب الأسرى “التي تدخل ضمن نطاق عمل الصليب الأحمر، ومهمته في توفير الشروط الإنسانية والحياتية الملائمة في معاملة الأسرى، وفق المعايير الإنسانية الدولية”.

وطالب قراقع بضرورة نقل كافة الأسرى المضربين إلى المستشفيات، وأن يكونوا تحت الرعاية الطبية والمراقبة الصحية من قبل أطباء الصليب الأحمر الدولي.

ويشارك المئات من الأسرى في إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار “إضراب الحرية والكرامة”، للمطالبة بوقف العزل الانفرادي والاعتقال الإداري والقيود المفروضة على زيارة عائلاتهم، ولتحسين الرعاية الطبية وأوضاعهم المعيشية.

ووفقاً للتقارير الفلسطينية، فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ 7000 معتقل، من بينهم 330 من قطاع غزة، و680 من القدس وأراضي عام 1948، و6000 من الضفة الغربية.