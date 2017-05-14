القوات العراقية تفجر مفخختين لتنظيم الدولة غربي الموصل

العراق -الأناضول- قال مصدر عسكري عراقي، الاحد، إن القوات العراقية فجرت سيارتين مفخختين لتنظيم الدولة الاسلامية وقتلت 15 من عناصره، فيما فرضت فصائل الحشد الشعبي طوقاً أمنياً حول محيط ناحية القيروان قرب الحدود السورية تمهيداً لإقتحامها.

وقال اللواء معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية أن “العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب فجرت سيارتين مفخختين خلال التقدم في حي الرفاعي شمال غربي الموصل”.

وأضاف، أن “القوات قتلت 15 من عناصر داعش خلال التقدم وبإسناد من طيران التحالف الدولي”.

وغربي محافظة نينوى (شمال)، قال النقيب جبار حسن، إن “قوات الحشد الشعبي سيطرت صباح اليوم على الشارع الرئيس جنوب ناحية القيروان، وسط قصف صاروخي ومدفعي كثيف استهدف مواقع داعش داخل الناحية”.

واضاف حسن أن “داعش لا يملك الان سوى منفذ واحد من ناحية القيروان باتجاه ناحية القحطانية غرب مدينة الموصل للفرار من مركز القيروان”.

وتابع ان “فصائل الحشد تمكنت صباح اليوم من التقدم بعمق المنطقة الحدودية مع سوريا وفرض طوق أمنى حول محيط ناحية القيروان وخلال الساعات القادمة ستبدأ عملية الاقتحام”.

وانتزعت قوات عراقية، السبت، 10 قرى من تنظيم “الدولة” الإرهابي، في طريق تقدمها نحو بلدة “القيروان” على الحدود مع سوريا غرب مدينة الموصل شمالي البلاد.

ويأتي هذا الهجوم ضمن الحملة العسكرية التي بدأتها القوات العراقية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لطرد “الدولة” من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

واستعادت القوات العراقية النصف الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير الماضي، وتقاتل منذ شباط/فبراير الماضي لانتزاع النصف الغربي.