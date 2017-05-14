رئيس حكومة اليمن يصل ألمانيا في زيارة رسمية

اليمن - الأناضول – وصل أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، الأحد، ألمانيا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وحسب وكالة سبأ اليمنية (حكومية)، وصل بن دغر ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها نائب المستشارة الألمانية، وزير الخارجية زجمار جابرييل، لبحث العلاقة الثنائية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يلتقي بن دغر خلال زيارته مسؤولين وبرلمانين ألمان، كما يشارك في الملتقي الاقتصادي العربي الألماني الذي تنظمة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في الفترة من 15-17 مايو/أيار الجاري.

ويرافق بن دغر في الزيارة كل من نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ووزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي، وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور.

ولم تتطرق الوكالة إلى أي تفاصيل إضافية حول الزيارة، دون أن يعلن عنها رسمياً في وقت سابق.

وتشهد اليمن حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.