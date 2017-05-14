فرنسا: كوريا الشمالية تهديد خطير للأمن ويجب أن تفي بالتزاماتها

باريس - رويترز – أدانت فرنسا الأحد، أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية محذرة من أن بيونجيانج تمثل “تهديداً خطيراً” لأمن العالم ويجب أن تفي بالتزاماتها الدولية.

وقال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، “تدعو فرنسا كوريا الشمالية إلى أن تمتثل على الفور للالتزامات الدولية وتعمل على تفكيك برامجها النووية والباليستية بشكل كامل لا رجعة فيه ويمكن التحقق منه”.

وهذا هو أول تصريح لوزارة الخارجية منذ تنصيب إيمانويل ماكرون رئيساً للبلاد في وقت سابق اليوم.