مقتل عشرة مسلحين وإصابة 7 في انفجار قنبلة جنوب أفغانستان

مايواند - د ب أ – ذكرت وزارة الدفاع الافغانية الاحد، أن مركبة تابعة لحركة طالبان اصطدمت بعبوة ناسفة، زرعت على جانب طريق بإقليم قندهار جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل عشرة على الاقل من المسلحين، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء اليوم.

وجاء في بيان للوزارة إن الحادث وقع السبت بمنطقة مايواند بالاقليم.

وتابع أن سبعة مسلحين أصيبوا أيضاً في الانفجار ودمرت مركبتهم تماماً.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على التقرير حتى الآن.