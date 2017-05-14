خروج 2000 شخص من مقاتلين وعوائلهم ومدنيين من حي القابون على متن عشرات الحافلات

القاهرة- دمشق- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بخروج عشرات الحافلات وهي تحمل على متنها نحو ألفي شخص من مقاتلين وعوائلهم ومدنيين من حي القابون الدمقشي نحو وجهتها في إدلب.

وقال المرصد في بيان صحفي الأحد، إن الحافلات لا تزال تغادر حي القابون تباعاً، متجهة ببطء نحو وجهتها في إدلب، بانتظار استكمال خروج كامل القافلة خلال الساعات القادمة.

وأشار المرصد إلى أن الحافلات تقل نحو 800 من مقاتلي الفصائل، على أن تستكمل بقية القافلة خلال اليوم ، لافتا إلى نية سلطات النظام إفراغ حي القابون الواقع عند الأطراف الشرقية للعاصمة بشكل كامل اليوم، لتستكمل سيطرتها على الحي بعد أن توسعت وفرضت سيطرتها أمس على نحو 80 بالمئة من الحي.

وسيطرت على حي القابون ثلاثة فصائل رئيسية وهي جيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام منذ أواخر عام 2011 ودخلت في هدنة مع القوات الحكومية عام 2014 إلى جانب حيي تشرين وبرزة المجاورين.

وخرج ما يقارب 1240 شخصًا أول أمس الجمعة من أحياء برزة وتشرين والقابون إلى إدلب، بينهم لا يقل عن 600 عنصر بسلاحهم الشخصي.