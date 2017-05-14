تايوان تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لمحاكاة هجوم صيني

تايبيه- د ب أ- تبدأ تايوان تدريبات سنوية بالذخيرة الحية في 22 أيار/ مايو وتشمل محاكاة في 26 من الشهر ذاته لهجوم على قاعدة “شوان كانج” الجوية، وسط تايوان من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني.

وتهدف التدريبات إلى اختبار الامكانيات القتالية والدفاعية للجيش، طبقا لما ذكرته وكالة الانباء التايوانية الأحد.

وكما كان يحدث في السنوات السابقة، ستنقسم التدريبات السنوية الـ33 إلى جزئين:تدريبات محاكاة حربية على الكمبيوتر وتدريبات بالذخيرة الحية.

وكانت التدريبات الحربية على الكمبيوتر قد بدأت في الاول من أيار/ مايو الجاري وانتهت في الخامس من الشهر ذاته. وستجري التدريبات بالذخيرة الحية خلال الفترة من 22 حتى 26 من الشهر ذاته وتشمل ثلاثة أفرع بالجيش وهي الجيش والبحرية وسلاح الجو، لاختبار رد فعلهم المنسق على محاكاة تهديدات من جانب الصين، طبقا لوزارة الدفاع الوطني التايوانية.

وستجرى أحد تلك التدريبات بالذخيرة الحية، في 25 أيار/ مايو على جزر “بينجو” المعزولة في مضيق تايوان، التي ستحاكي سيناريو يشن فيه جيش التحرير الشعبي الصيني أنزالا برمائيا على الجزر، بينما تجري القوات المسلحة التايوانية عملية مشتركة لصد الهجوم وإعادة السيطرة على المنطقة. ومن المتوقع أن تتواجد رئيسة تايوان، تساى إينج وين لمتابعة التدريبات.