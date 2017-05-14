مصر.. مقتل ثلاثة ضباط بهجومين في سيناء

القاهرة- الأناضول- قتل ثلاثة عسكريين وأصيب تسعة آخرون، الأحد، في حادثين منفصلين بمحافظة شمال سيناء المصرية (شرقي البلاد)، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن “مجهولين (لم يحدد عددهم) زرعوا عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة عسكرية وسط سيناء، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود بشظايا متفرقة في الجسد”.

وبالتزامن مع الهجوم الأول، شن مجهولون هجومًا مسلحًا على قوة عسكرية جنوبي الشيخ زويد شمال سيناء المصرية، ما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة 6 جنود آخرين، وفق المصدر ذاته.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مدينة العريش لتلقي العلاج اللازم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادثين، فيما لم يصدر الجيش المصري بيانًا بشأنهما حتى الساعة 11:40 ت.غ.

وتنشط في محافظة شمال سيناء المصرية، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″ الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.