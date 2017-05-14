حزب البعث العربي الحاكم في سوريا يحل قيادته القومية بشكل نهائي

دمشق- د ب أ- قرر المؤتمر القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا الأحد حل قيادته القومية بشكل نهائي بمشاركة اعضاء قيادات الحزب في ثماني دول عربية.

وقال قيادي في حزب البعث طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية إن المؤتمر شهد مشاحنات عنيفة بين أعضاء القيادة القومية الذين حضروا الاجتماع والذي انتهى بقرار حل القيادة وإعفائهم جميعا من مناصبهم القيادية في الحزب.

وأكد أن الرئيس السوري بشار الأسد سيحضر الاثنين أعمال المؤتمر الذي سيختتم أعماله بإحداث مكتب قومي استشاري في القيادة القطرية وتعيين الأسد أمينا عاما لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وتأسس حزب البعث العربي الاشتراكي في عام 1947 واعتلى سدة الحكم في بداية شهر آذار/ مارس عام 1963.