مبعوثة أمريكا للأمم المتحدة: التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية ناجمة عن “حالة ارتياب”

واشنطن- رويترز- قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الأحد إن أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية ناجمة عن “حالة ارتياب” يعاني منها زعيمها كيم جونج أون بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في كوريا الجنوبية.

وقالت هيلي لبرنامج (ذيس ويك) على محطة (إيه بي سي) إن الولايات المتحدة ستستمر في “تضييق الخناق” على كوريا الشمالية من خلال ضغوط دولية وعقوبات جديدة محتملة.

وأضافت أن إطلاق الصاروخ “يقترب كثيرا من الديار” بالنسبة لروسيا مشيرة إلى أن تصرفات كيم جونج أون لن تضمن له عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.