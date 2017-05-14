آلاف المتظاهرين في موسكو احتجاجا على مشروع للتنظيم المدني

موسكو- أ ف ب- تظاهر آلاف الاشخاص الأحد في موسكو احتجاجا على مشروع كبير للتنظيم المدني ينص على إعادة اسكان مئات الآلاف من سكان العاصمة الروسية، ما يعني بحسب معارضيه عدم احترام السلطات للملكية الخاصة.

ورفع المحتجون لافتات في وسط موسكو كتب عليها “لا للهدم” و”حينا يعارض الطرد” هاتفين “ارفعوا ايديكم عن موسكو!”.

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بخمسة آلاف في حين قدرهم المنظمون ب30 الفا. لكن منظمة مستقلة افادت ان 20 الف شخص شاركوا في التحرك في تعبئة غير مسبوقة ضد السلطات.

وتوجه المعارض الكسي نافالني الى المكان واقتادته الشرطة بعيدا من التجمع المعارض لمشروع رئيس البلدية سيرغي سوبيانين المدير السابق لمكتب الرئيس فلاديمير بوتين، والقاضي بهدم اكثر من أربعة آلاف مبنى من الحقبة السوفياتية.

وقال بافيل كوزنيتسوف (38 عاما) لوكالة فرانس برس “اعيش في حي هادىء واخضر مع صديقتي، والان يريدون طردنا إلى حي شعبي في حين ان المبنى الذي نقيم فيه متين ويمكن ان يصمد لفترة طويلة”.

وقالت سفيتلانا ايلينا (59 عاما) “المشروع يناقض الدستور : اتركوا لنا ابنيتنا!”. واضافت “تستفيد الشركات العقارية من المشروع اضافة الى السلطات التي ستتقاضى رشاوى كبيرة”.

وتريد رئاسة بلدية موسكو المدعومة من الكرملين استبدال آلاف المباني التي تضم طبقات محدودة بابنية مرتفعة تسمح بايواء مزيد من الاسر في عاصمة يقدر عدد سكانها بـ12 مليونا.