نتنياهو: إسرائيل لم تتعرض لأي ضرر كبير جراء الهجوم الإلكتروني

تل ابيب- د ب ا- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل لم تتعرض لأي ضرر كبير جراء الهجوم الإلكتروني الأخير الذي استهدف كيانات كثيرة في جميع انحاء العالم الجمعة.

غير أن نتنياهو أشار، في جلسة لمجلس الوزراء، إلى أن إسرائيل عانت فقط من “أضرار طفيفة”. يؤكد على قوة نفاذ البصيرة في إسرائيل في قدرات دفاعية هائلة، بحسب صحيفة “يديعوت احرونوت”.

وأضاف نتنياهو”لقد أنشأنا منذ عدة سنوات شبكة دفاع ضد الهجمات الإلكترونية، وكان لدينا أيضا بعد النظر لإنشاء هيئة الدفاع الإلكتروني الوطنية على أساس الفهم بأننا نواجه تهديدا جديدا”.

وتابع “لا يسعني سوى طلب شيء واحد من مواطني اسرائيل والشركات الاسرائيلية – اتباع تعليمات الهيئة الوطنية للدفاع الإلكتروني”.

وأوضح أوديد فانونو، من تشيك بوينت تكنولوجيز سوفت وير، والدكتور تل بافل من أكاديمية تل أبيب – يافو، في مقابلة مع صحيفة “يديعوت احرونوت”،أن تحديثا للبرمجيات اصبح متاحا في شهرآذار/ مارس كان من الممكن أن يمنع الهجوم الإلكتروني الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

كان هجومي فيروسي قد استهدف شبكات الكمبيوتر لشركات وبلديات في عشرات البلدان باستخدام فيروس من (برامج الفدية)، والذي يمنع الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر ومن ثم يطلب مالا لإعادة تشغيل النظام.

وترددت تقارير عن وقوع أكثر من 75 ألف هجوم فيروسي أمس الجمعة فى 99 دولة. وكانت روسيا وأوكرانيا وتايوان، هي الأكثر تضررا، وذلك وفقا لما ذكرته شركة الأمن الإلكتروني “أفاست”.