مراهقان أمريكيان يطلقان الرصاص على راس صديقتهما لإزعاجها لهما بصور السيلفي

واشنطن ـ أقدم مراهقان أمريكيان على إطلاق أالنار على صديقتهما لادعائهما أنها تزعجهما بصور السيلفي التي ترسلها لهما باستمرار.

وعقب القبض عليها ، ادعى المراهقان كولتر بيترسون، وجايزن ديكر، من مدينة يوتا الأمريكية أن صديقتهما، ديزيرا تيرنر، أزعجتهما دوما بإرسالها صور السيلفي التي تلتقطها في برنامج “سناب شات”، ولذلك قررا قتلها والتخلص منها، في البداية خططا لذبحها، ولكن بترسون قام باستدراجها لمكان مخفي في الحي الذي يقطنون به، ليطلق النار على رأسها مباشرة.

نجت الفتاة من الحادثة بعدما عثرت عليها فرق البحث ونقلتها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما اعترف المراهقان بجريمتهما لتحكم عليهما المحكمة بالسجن لـ15 عاما.

وتعليقا على الحادثة قالت الفتاة ” لقد أصبحت مشلولة وفقدت بصري بشكل جزئي، لكنني محظوظة أني بقيت على قيد الحياة، أعتقد أنني أقوى من الرصاصة”.