عامل ينقذ فتاة من الأنتحار اسفل عجلات القطار ـ فيديو

بكين ـ تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو، كانت قد رصدته إحدى كاميرات المراقبة في محطة للسكك الحديد في يوتيان بجنوب الصين، لقطات مروعة لفتاة كانت على وشك إلقاء نفسها أمام قطار يدخل المحطة.

وظهر رجل يعمل في المحطة بالفيديو يقفز بسرعة لإنقاذ الفتاة وسحبها قبل أن يدهسها القطار بثوان قليلة.

وذكرت التقارير المحلية أن الفتاة طالبة جامعية وكانت تحاول الانتحار، لكنها لم تتعرض لإصابات خطيرة، في حين أصيب العامل بجروح في الرأس.