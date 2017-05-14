روحاني يتعهد بالالتزام باتفاقية “يونسكو 2030″ وسط معارضة خامنئي

إسطنبول ـ الأناضول ـ قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يعتزم يلتزم باتفاقية “أهداف التنمية المستدامة للعام 2030″ التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وانتقدها المرشد الإيراني علي خامنئي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ملتقي شبابي بالعاصمة الإيرانية طهران ضمن حملته للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 مايو/آيار الجاري.

وأشار روحاني إلى أن اتفاقية “يونسكو 2030″، سيتم العمل بها ضمن إطار القوانين الإيرانية، مبينًا أن هناك أطراف تشرح الموضوع للشعب بصورة خاطئة وجاهلة.

وأضاف: “أضمن من هنا للمرشد والشعب الإيراني، أن الحكومة ستلتزم بالاتفاقية في إطار القوانين الإيرانية”.

وأكد روحاني ضرورة أن تعمل جميع الأطراف لتطوير البلاد، وليس لخداع الشعب الإيراني.

والأسبوع الماضي، انتقد خامنئي حكومة روحاني بسبب توقيعها ودعمها لاتفاقية أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 التي طرحتها منظمة يونسكو.

وقال خامنئي: “لن نلتزم باتفاقيات المؤسسات الخاضعة لتأثير القوى الإمبريالية”.