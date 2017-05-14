الصليب الأحمر الدولي: وفاة 115 شخصاً في اليمن جراء الإصابة بالكوليرا

صنعاء ـ د ب أ ـ أعلن دومينيك استيلهارت، مسؤول العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، أن وباء الكوليرا أودى بحياة 115 شخصا في اليمن.

وقال، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم في العاصمة صنعاء، إن عدد الحالات التي توفيت جراء الإصابة بالكوليرا بلغت 115 حالة، فيما أصيب بالمرض أكثر من 8500 شخص في 14 محافظة يمنية منذ نيسان/أبريل الماضي.

وأضاف دومينيك، أنه زار مستشفى السبعين بصنعاء الذي يستقبل أعدادا كبيرة من حالات الإصابة بوباء الكوليرا، لافتاً إلى أن “الوضع بات خطيرا جدا، حيث يرقد على السرير الواحد أربعة مصابين”.

وأوضح أن الصليب الأحمر، سوف يوسع من نشاطه الإنساني في اليمن خلال المرحلة المقبلة، نتيجة تدهور الوضع الإنساني والصحي غير المسبوق.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان أعلنت عن ظهور وباء الكوليرا في السادس من تشرين أول /أكتوبر الماضي، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 6ر7 مليون شخص يعيشون في مناطق معرضة لخطر انتقال الكوليرا.

ويعاني اليمن من تدهور كبير في الأوضاع الصحية والإنسانية، جراء الصراع الدائر في البلاد بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، منذ أكثر من عامين.