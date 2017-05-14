﻿الزهار: لن نسقط البندقية وسنحافظ على الثوابت .. و«الوطني»: الشعب متمسك بحق العودة والاحتلال لن يوقف الكفاح

غزة – «القدس العربي»: أكد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الثوابت الفلسطينية تعتبر»جزءا من ديننا»، وأن حركته لن تفرط بأي منها، في الوقت الذي شدد فيه المجلس الوطني الفلسطيني على استمرار تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وأرضه المحتلة، في الذكرى الـ 69 لنكبة فلسطين.

وقال في كلمة له خلال «المؤتمر الوطني الحادي عشر للحفاظ على الثوابت»، الذي انعقد في مدينة غزة بمشاركة عدة مسؤولين من تنظيمات فلسطينية وشخصيات مجتمعية، إن حماس لن تفرط بأي من الثوابت. وأضاف «ندافع عن حق الإنسان الفلسطيني مسلما كان أو مسيحيا، ولا نفرط في شبر واحد من أرضنا ومقدساتنا».

وأكد أن حركته « لن تسقط البندقية وسـتحافظ على الثوابت». وشدد على أن الثوابت الفلسطينية «لا تتغير في كل القواميس، ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ولا تحابي أي إنسان، ولا تخضع لأي جبروت كان».

وقال إن الدفاع عن المقدسات في فلسطين «واجب». وأضاف «سنواصل العمل حتى تحرير كل شبر منها».

و أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خلال المؤتمر أن هناك محاولات لأن تفقد القضية الفلسطينية الزخم العربي والإسلامي، مشدداً على أن فلسطين هي «أرض الفلسطينيين جميعاَ ومكوناتهم السياسية والاجتماعية وجزء من أمة لها تاريخ».

وجدد رفض حركته لمشاريع السلام، وقال «قبل ربع قرن تقريباً رفعوا شعار الأرض مقابل السلام، فحول اتفاق أوسلو الضفة الغربية إلى دولة للمستوطنات، فهذه الدولة التي وعدونا بها دولة للمستوطنين». وأكد أن «كل ذرة من تراب فلسطين هي أرضنا ووطننا»، مجددا التحذير من أي اتفاق «يفرط في هذه الأرض وهذا التراب».

ورأى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة «تهدف لتشكيل حلف جديد يحافظ على مصالح الاحتلال الإسرائيلي». وقال «السيف الأمريكي قادم للمنطقة من خلال حلف تقف إسرائيل في قلبه تحت عنوان محاربة الإرهاب»، لافتا إلى أن أصحاب هذا الحلف يريدون صناعة «نكبة جديدة».

جاء ذلك في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون اليوم الإثنين الذكرى الـ 69، لاحتلال العصابات الصهيونية الأراضي الفلسطينية عام 1948.

وفي هذه المناسبة أكد المجلس الوطني أن الشعب الفلسطيني، سيبقى متمسكا بحق العودة إلى أرضه، ودياره التي هجر منها، جراء سياسات الإرهاب والإجرام التي مارستها العصابات الصهيونية عام 1948. وأكد ايضا على أن معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة ، بفعل آثار وتداعيات النكبة «ستنتهي»، مضيفا في بيان له «نحن اليوم أشد عزما وأكثر إصرارا على دحر الاحتلال، وممارسة حقنا في تقرير المصير بتجسيد الاستقلال بإقامة الدولة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشريف، وضمان حق اللاجئين بالعودة، وفقا للشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة».

وعبر المجلس الوطني عن ثقته المطلقة بقدرة الشعب الفلسطيني على الثبات في وجه الاحتلال، ومشاريعه الهادفة إلى تكريس الاحتلال للأرض الفلسطينية. وأكد أن استمرار حكومة تل أبيب في عدوانها بحق الشعب، والأرض، والمقدسات «لن يثني شعبنا عن مواصلة كفاحه العادل، حتى ينعم بالأمن، ويستعيد أرضه، وحريته أسوة بباقي شعوب المعمورة».

وأشاد المجلس بالتحركات الشجاعة للقيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، وقال إنه «يواصل التحرك على الساحة الدولية، من أجل عزل الاحتلال، ومحاصرته، وإجباره على الاستجابة لمتطلبات السلام العادل، والدائم، وفقا لمبدأ حل الدولتين».

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يرزح تحت نير الاحتلال، داعيا في هذا السياق إلى «التحرك الجاد والفاعل» من أجل رفع الظلم الواقع عليه وتمكينه من استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

وأعاد المجلس الوطني التأكيد على أهمية الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل لشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أينما وجد، كمدخل لا بد منه «لتحصين جبهتنا الداخلية في خضم التصدي لمسؤوليات المرحلة، ومواجهة التحديات، والمخاطر المحدقة بمشروعنا الوطني».

وطالب كذلك بـ «رص الصفوف وتعزيز وحدة شعبنا وقواه ومؤسساته، من خلال طي صفحة الانقسام، وتعزيز روح الشراكة، وتركيز الجهد لمواجهة الاحتلال، وإجراءاته الظالمة ضد شعبنا».

وأثنى على الأسرى الذين يخوضون إضراب «الحرية والكرامة»، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانبهم، «وهم يحاولون بكل شجاعة وبسالة انتزاع ابسط حقوقهم الإنسانية، والمعيشية، من قبضة السجان المجرم الذي يمارس بحقهم أبشع أصناف القهر، والظلم، والاضطهاد».

ويحيي الفلسطينيون في تاريخ الخامس عشر من مايو/ أيار كل عام، الذكرى الأليمة لاحتلال العصابات الصهيونية الأراضي الفلسطينية عام 48، بعد أن ارتكبت العديد من المجازر بحق سكان المدن والقرى الفلسطينية التي قامت بتدميرها بالكامل، بتواطؤ من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الحكومة البريطانية التي تخلت عن انتدابها لإدارة المناطق الفلسطينية، لصالح الاحتلال، وفق «وعد بلفور» لعام 1917.

وقامت العصابات الصهيونية في ذلك العام، بطرد ما يزيد عن 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين، بفعل المجازر التي ارتكبتها بحقهم، ما حدا بهم للجوء إلى مخيمات أقيمت في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وشهدت أحداث النكبة، قيام تلك العصابات بهدم وتدمير أكثر من 500 قرية، وتحويل المدن العربية الفلسطينية إلى يهودية، بتغيير أسمائها.