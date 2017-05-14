﻿غزة تصّعد الفعاليات التضامنية مع دخول المضربين «حالة الخطر الشديد» واتهام السلطات الإسرائيلية بتنفيذ «خطة حرب»

غزة ـ «القدس العربي»: شهدت الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في قطاع غزة، خلال الساعات الماضية تصاعدا في ظل الأخبار التي تتوارد من السجون الإسرائيلية، عن سوء الحالة الصحية الصعبة للمضربين لليوم الـ 28 على التوالي.

ووصل إلى خيمة الاعتصام الرئيسة العديد من الوفود والفعاليات الشعبية، وألقى مسؤولو هذه الفعاليات كلمات تضامنية عديدة، أكدت على الاستمرار في دعم الأسرى حتى تحقيق كامل مطالبهم المشروعة. وأبدوا خشيتهم من الخطر الشديد الذي يتهدد حياة الأسرى المضربين، بسبب رفض إدارة السجون فتح حوار حقيقي، لتلبية مطالبهم المشروعة.

وفي سياق الفعاليات الإسنادية ذات الطابع الجديد، كان عدد كبير من الخيالة، قد نظموا مسيرة ضخمة في شوارع مدينة غزة مساء أول من أمس السبت، انتهت في خيمة الاعتصام الرئيسية.

وقبل الوصول إلى المكان المخصص، جاب الخيالة وعددهم يفوق الـ 100 فارس، شوارع مدينة غزة رافعين أعلام فلسطين ولافتات تضامنية مع الأسرى.

كذلك شهدت خيمة الاعتصام قيام لجنة دعم الصحافيين، بالإشراف على رسم لوحة جدارية فنية، تضامنا مع الأسرى.

جاء ذلك بعدما جرى تنظيم ماراثون رياضي، ومسير للدراجات النارية في القطاع، نظمته حركة الجهاد الإسلامي. وقال خالد البطش القيادي في الجهاد، إن تحرير الأسرى بالنسبة لحركته ولجميع الفصائل يعد «المطلب الأساسي الأول والأخير»، وإنهم يسعون لتحقيقه ليلا ونهارا. وأكد على عملهم على تنفيذ عمليات تبادل أسرى بشكل دوري ومنظم لضمان إطلاق سراح كل الأسرى. وأضاف «نقول للعدو افعل ما شئت لن تكسر مقاومة أبناء شعبنا، ولن تكسر إرادة الأسرى، ولن نعترف بشرعيتك، ولن تنجح مشاريع تصفية القضية الفلسطينية».

وقالت حركة فتح إن العديد من وفودها قدمت من عدة مناطق في قطاع غزة إلى خيمة الاعتصام، وشاركت في الفعاليات التضامنية. يشار إلى أن الفعاليات التضامنية شهدت تصاعدا منذ مطلع الأسبوع الحالي، في ظل توارد الأنباء عن تعرض حالة الأسرى المضربين للخطر الشديد، في ظل استمرارهم بالإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ 28 على التوالي. وفي السياق حذر مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، من التدهور الصحي الحاد الذي طرأ على الأسرى المضربين، لافتا إلى الحملة التي تشنها إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك» والحكومة الإسرائيلية بحقهم على كل المستويات. وقال إن أوضاع الأسرى المضربين في خطر في أعقاب حالة التدهور الصحي الكبير بسبب الممارسات الإسرائيلية بحقهم حيث عمليات النقل المستمرة والمرهقة، والعزل في زنازين مظلمة.

واتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات حكومة الاحتلال بكل مكوناتها الأمنية والتشريعية والسياسية والطبية والإعلامية بـ «محاربة الأسرى» في السجون، وقال إنها «تسعى من أجل كسر إضرابهم المشروع». وأكد المركز أن سلطات الاحتلال شكلت منذ اليوم لبدء الإضراب في السابع عشر من أبريل/ نيسان الماضي، لجنة طوارئ تضم كل مكونات الكيان بما فيها المنظومة الطبية والإعلامية، ووضعت خطة لمواجهة الإضراب على أن تقوم كل جهة بدورها المنوط بها في هذا الإطار حسب تخصصها والصلاحيات الممنوحة لها، وذلك لمحاربة إضراب الأسرى، والتحريض عليهم، وصناعة قرار شن الهجوم عليهم، واستمرار التنكيل بهم.

وأكد المركز أن المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية عملت على «محاولة تشويه الإضراب والتحريض عليه وتقليص التأييد والتعاطف العربي والدولي مع الأسرى المضربين، وبث الشائعات لإضعاف معنويات الأسرى».

كذلك أشار إلى أن هذه المنظومة عملت على إثارة صانع القرار في إسرائيل وتغذية «روح العداء والتطرف» عنده لينعكس ذلك في التعامل مع الأسرى بوحشيه وعنف، وعدم الاستجابة لمطالبهم الإنسانية .

وقال إن الجانب التشريعي عبر «الكنيست» عمل على التحريض على الأسرى، من أجل خلق رأى عام داخل دولة الاحتلال معاد لهم ويدفع باتجاه تبنى مواقف أكثر تشددا، والتضييق على معيشتهم وتقليص حقوقهم، خاصة مع وصول الأمر لطرح عدد من نواب الكينست قانونا يطالب بـ «إعدام الأسرى»، ومنعهم من لقاء المحامين.

وأشار إلى أن المؤسسة الطبية للاحتلال، ساهمت في الضغط على الأسرى، عبر مشاركة الأطباء في الحملة الشرسة على المضربين من خلال تعذيبهم وابتزازهم، ومساومة من تدهورت أوضاعهم الصحية على فك الإضراب مقابل تقديم العلاج والعناية الطبية لهم، في محاولة لكسر معنوياتهم بوضع وجبات الطعام في غرف العلاج، وتخويف الأسرى من تداعيات الإضراب على أجسادهم. وأشار المركز المختص في الدفاع عن الأسرى، إلى أن المؤسسة الأمنية تقوم بشكل مباشر من السجون، واتهمها بالمسؤولية عن القمع والتنكيل بالأسرى، وتنفيذ حملات التنقل بحقهم، من أجل التأثير على نفسياتهم والضغط عليهم لوقف الإضراب. وأكد أن هذه المؤسسة هي المسؤولة عن كل الإجراءات العقابية التي فرضت على الأسرى منذ بداية الإضراب، خاصة وأنها تسعى بشكل متسارع من أجل وأد الإضراب «دون اللجوء للاستجابة لمطالب الأسرى»، وذلك من خلال استخدام كل أشكال الانتهاك والتعذيب والاعتداء على الأسرى بالضرب ورش الغاز. وبين المركز أن المنظومة السياسية للاحتلال، عملت على دعم أدوار كل المؤسسات الأخرى، من خلال توفير الشرعية والغطاء القانوني والسياسي لـ «جرائمها بحق الأسرى». وأكد أنه في مقابل هذه الهجمة غير المسبوقة على الأسرى، من كل مؤسسات الاحتلال على اختلاف توجهاتها «يتوجب على القيادة الفلسطينية والفصائل أن تتوحد، وان تسخر كل إمكانياتها المادية والإعلامية والدبلوماسية لدعمهم ومساندتهم والوقوف الى جانبهم حتى نيل حقوقهم».