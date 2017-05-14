﻿استعادة حي غرب الموصل و«الحشد» يواصل تمدده نحو الحدود السورية

الموصل – «القدس العربي»- وكلالات: أعلن قائد عسكري عراقي، أن قواتهم حررت حي «الاقتصاديين»، من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، فيما سيطرت ميليشيات «الحشد الشعبي»، على قريتين وحاصرت مركز ناحية القيراون في الجانب الغربي من مدينة الموصل.

وقال الرائد علي عبد الله الأسود، في جهاز الرد السريع (قوة تابعة لوزارة الداخلية) إن «قوات اللواء الأول بالرد السريع أنهت الآن تحرير آخر أزقة حي الاقتصاديين شمال غربي الموصل بعد 4 أيام على اقتحام الحي».

وأكد أن «العلم العراقي بات يرفرف على المباني (في إشارة الى دحر التنظيم وتحقيق الانتصار عليه)».

وتابع، «القوات استولت على مئات قطع السلاح المختلفة التي تركها عناصر تنظيم داعش قبل فرارهم إلى الأحياء الأخرى»، مبينا «إحصاء 27 جثة لعناصر التنظيم قتلوا جميعهم خلال الساعات القليلة الماضية».

وعن حجم الخسائر البشرية والمادية بين القوات خلال معركة تحرير حي الاقتصاديين أوضح الأسود، أن «مجمل الخسائر منذ اقتحام الحي ولغاية تحريره بلغت مقتل 11 مقاتلا، وإصابة 5 آخرين، فيما بلغت حجم الخسائر المادية تدمير 3 عربات نوع همر وخسارة أسلحة نارية مختلفة».

وأضاف أن «القوات العراقية المشتركة أصبحت الآن على تماس مع بعضها البعض الآخر في أحياء الاقتصاديين والهرمات و30 تموز، والإصلاح الزراعي، شمال غربي المدينة، الأمر الذي يمنحها قوة إضافية في التوغل نحو ما تبقى من أحياء خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في هذا المحور».

وكان قائد الحملة العسكرية العراقية لتحرير الموصل أعلن شن هجوم واسع فجر أمس والتوغل في 4 أحياء بالجانب الغربي للمدينة الواقعة شمالي البلاد.

وقال الفريق الركن رشيد يار الله في بيان عاجل بثه التلفزيون الحكومي، إن «قوات مكافحة الإرهاب (تابعة للجيش)، شرعت فجر اليوم باقتحام حيي العريبي والرفاعي شمال غربي الموصل.

وأضاف، أن قوات الرد السريع (تابعة للداخلية) مع اللواء الرابع والثلاثين من الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش، بدأت في الوقت نفسه باقتحام حي الاقتصادين والجزء الجنوبي من حي 17 تموز في المحور ذاته».

كما «اقتحمت قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش الجزء الشمالي لحي 17 تموز»، وفق يار الله الذي أشار إلى أن «القوات العراقية اخترقت دفاعات العدو وتتقدم في تلك الأحياء».

وتقترب القوات العراقية من تضييق الخناق على مسلحي التنظيم في المنطقة القديمة وسط الجانب الغربي للموصل، حيث من المرجح أنها ستكون المحطة الأخيرة في معركة السيطرة على المدينة.

من ناحية أخرى، قال الرائد مهدي عبد الهادي في جهاز الرد السريع إن «17 مدنيًا قتلوا، بينهم نساء وأطفال بإطلاق النار عليهم من قبل مسلحي الدولة أثناء محاولتهم عبور نهر دجلة على متن زورق».

في الموازاة، قال مصدر عسكري، إن القوات العراقية فجرت سيارتين مفخختين لتنظيم «الدولة» وقتلت 15 من عناصره.

وقال اللواء معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية أن «العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب فجرت سيارتين مفخختين خلال التقدم في حي الرفاعي شمال غربي الموصل».

وأضاف، أن «القوات قتلت 15 من عناصر داعش خلال التقدم وبإسناد من طيران التحالف الدولي».

وفي محور غربي محافظة نينوى، قال القيادي حسين إياد الفضلي، في «الحشد الشعبي» إن قواتهم تمكنت من تحرير قريتين ومحاصرة مركز ناحية القيراون من ثلاثة محاور.

والقيروان تبعد نحو 120 كيلومترا غرب الموصل على مقربة من الحدود العراقية السورية‎.

وأضاف الفضلي «تم تحرير قريتي خيلو، وأم الزنابير، مع فرض السيطرة على الطريق العام الرابط بين مدينتي سنجار والقيروان».

ولفت إلى أن «فوضى عارمة تدب في صفوف الدواعش، وأغلبهم يفضلون الهروب إلى مركز قضاء البعاج الحدودي».

كما قال مصدر عسكري عراقي، إن «قوات الحشد الشعبي عزلت ناحية القيروان عن قضاءي البعاج غرب وسنجار شمال الموصل بعد أن سيطرت على طريقين استراتيجيين مهمين».

وقال عدي محمد ضابط في الجيش العراقي برتبة نقيب إن «قوات الحشد عزلت ناحية القيروان بشكل كامل عن قضاء سنجار، وكذلك ناحية القيروان عن قضاء البعاج بعد سيطرتها على الطريقين الاستراتيجيين الرابطين بينهما».

إنسانياً، كشف مصدر أمني، إجلاء قوات الجيش لأكثر من 4 آلاف مدني من حي 17 تموز أكبر أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل بعد ساعات من اقتحامه.

وقال المقدم كريم ذياب الضابط في الشرطة الاتحادية، إن «قوات الفرقة المدرعة التاسعة التابعة للجيش أجلت أكثر من 4 آلاف مدني من حي 17 تموز غربي مدينة الموصل بعد ساعات من اقتحامه».

وأضاف أن «عملية إجلاء المدنيين تجري بصعوبة بالغة بسبب شدة المعارك بين القوات العراقية وعناصر تنظيم الدولة».

وتابع أن «قوات الجيش طلبت من الفارين التوجه سريعًا سيرًا على الأقدام باتجاه منطقة مؤقتة أقامتها عند مدخل الحي تمهيدًا لنقلهم لاحقًا إلى مخيمات النزوح».

في السياق نفسه، قال النقيب مصطفى محمود الخطيب، ان «الوضع الإنساني للعائلات الفارة من غربي الموصل مأساوي الى أبعد حد، فالكثير منهم يعاني من أمراض سوء التغذية والامراض الجلدية، كذلك حالتهم النفسية سيئة جدا».

وأضاف أن «الكثير من النساء والرجال والأطفال لا يجيدون الكلام من هول ما شاهدوا من مناظر مرعبة أمامهم كالجثث ودمار البنى التحتية التي خلفتها نار الحرب».

وفي الشأن الإنساني، توفي 3 اطفال غربي الموصل جوعا، وسط مخاوف من ارتفاع الرقم بسبب التردي المستمر لأوضاعهم تحت سيطرة تنظيم «الدولة»، بحسب ناشط حقوقي.

وقال الناشط الحقوقي لقمان عمر الطائي، إن «3 أطفال من حي الزنجيلي، تتراوح اعمارهم بين سنة و 3 سنوات، قضوا نحبهم بسبب الجوع وانعدام الحليب».

وأضاف «هنالك العشرات من الاطفال الذين يعانون من الجفاف في الاحياء التي ما زالت بقبضة تنظيم داعش، ويضطر ذويهم لسد رمقهم بفتات الخبز المنقوعة بالماء».

وحذر الطائي من «ارتفاع عدد الاطفال الذين قد يلقون حتفهم جوعا»، منوها الى ان «ما يصلنا من معلومات من الفارين من تلك المناطق تبعث على القلق وتستوجب التدخل السريع لتحرير تلك المناطق وانقاذ المدنيين كافة».

وتشن القوات العراقية منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي عملية عسكرية واسعة لطرد «الدولة» من الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

واستعادت القوات العراقية النصف الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير الماضي، وتقاتل منذ شباط/فبراير الماضي لانتزاع النصف الغربي. ويقول قادة الجيش إن «الدولة» ما يزال يسيطر على نحو 30 في المئة فقط من النصف الغربي للمدينة.

وفي بغداد، قال مصدر في الشرطة العراقية، إن شخصين قتلا وأصيب 8 آخرون بانفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق بمنطقة الربيعي شرقي بغداد.

وأوضح النقيب في شرطة بغداد نزهان الخضر، إن «سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق قرب الجسر الرابط بين منطقة الربعي شرقي بغداد والكرادة وسط بغداد، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 8 آخرين بجروح».

وأضاف الخضر أن «قوات من الجيش والشرطة أغلقت مكان الانفجار ونقلت الضحايا إلى المستشفى القريب».

ويحاول التنظيم شن هجمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة لتشتيت انتباه القوات العراقية التي بدأت بتضييق الخناق عليه داخل الموصل.