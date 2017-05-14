﻿نتنياهو يتهم بينيت بإرسال طلاب يهود للسجود في مساجد القدس

الناصرة – «القدس العربي»: عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها تبدي حكومة إسرائيل قلقا مما قد يفاجئها به حول سبل تسوية الصراع مع الفلسطينيين، ويؤدي ذلك لتوترات داخلية بين مركباتها. وزاد شعور حكومة الاحتلال بالقلق بعدما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت ماكماستر، إن الرئيس ترامب سيعبر خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدى زيارته البلاد عن تطلعه إلى حق تقرير المصير للفلسطينيين.

وعلى خلفية أقوال ماكماستر تراشق الحزبان المشاركان بالحكم «الليكود» و «البيت اليهودي»، فاعتبر وزير التعليم رئيس «البيت اليهودي» نفتالي بينيت أنه ليس بالإمكان الاستمرار بـ «سياسة الملجأ»، داعيا لما معناه الانتقال من الدفاع للهجوم بقوله إن على إسرائيل المبادرة إلى طرح رؤيتها، وإلا كما يبدو مجددا، فإن مصيرها سيحدده آخرون. وبعدما أشهر من ابتهاجه بانتخاب ترامب في البداية يبدو أن اليمين الإسرائيلي متشائم وقلق في أعقاب تصريحاته بشأن عزمه حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني واستقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض، في بداية الشهر الحالي.

وقال بينيت الذي يرفض إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين ويعارض قيام دولة فلسطينية، إن «خطاب بار إيلان (الذي ألقاه نتنياهو وأعلن فيه تأييده للدولتين في 2009) كان في فترة الرئيس أوباما. متهما نتنياهو بأن هذا الخطاب والموافقة على إقامة فلسطين جلبا على إسرائيل المقاطعة والإرهاب وتهديدا ديموغرافيا خطيرا، معتبرا أنه حان الوقت المناسب للإعلان عن إلغائه».

وكان نتنياهو قد ذكر حل الدولتين في خطاب بار إيلان، لمنع تراجع عنه عشية الانتخابات العامة الإسرائيلية الأخيرة، وما لبث أن قال «طالما أنا في الحكم لن تقام دولة فلسطينية. وتابع بينيت أن «ثمة طريقين أمامنا. استمرار سياسة بار إيلان التي تؤيد قيام دولة فلسطين ثانية، إضافة إلى تلك التي في غزة. وهذه معادلة فاشلة أدت حتى الآن إلى سفك دماء، وتدهور سياسي وستقود إلى كارثة ديمغرافية. وبدلا من ذلك، بإمكان دولة إسرائيل طرح رؤيتها لمستقبل المنطقة: تطوير اقتصادي إقليمي يستند إلى مبادرات، ومنع (قيام) دولة فلسطينية ثانية إضافة إلى تلك التي في غزة، وفرض السيادة على المناطق الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واستقرار قطاع غزة، وتعزيز إسرائيل كمرساة أمنية ومخابراتية واقتصادية في المنطقة.

وسارع حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، للرد على أقوال بينيت بأنها «مثال لجلد الذات المهووس وهذه المرة من جانب اليمين». معتبرا أن مقاطعة إسرائيل نابعة من مجرد الاعتراض عليها كدولة يهودية وليس بسبب أمر آخر. وأكد «الليكود» أن رئيس الحكومة نتنياهو هو الذي يحارب من أجل قبول الدولة اليهودية في العالم.

واتهم الليكود في بيان رسمي وزير التعليم بينيت بإرسال تلاميذ يهود للصلاة في المساجد داخل الحرم القدسي الشريف ويعين امرأة يسارية متطرفة مسؤولة عن تدريس المدنيات ولا يفعل شيئا بخصوص التحريض في مدارس الشطر الشرقي من القدس المحتلة. وتابع «لا يحق لبينيت أن يعطينا المواعظ. ومن ليس قادرا على الوقوف حتى أمام ضغوط اليسار في وزارة التربية والتعليم الذي يتولاها، على ألا يعظ نتنياهو، الذي يقف بصورة شديدة وحازمة أمام كافة الضغوط الدولية، أكثر من أي رئيس حكومة آخر في العقود الأخيرة. وسياسة جلد الذات من جانب اليمين لم تحقق أبدا أي شيء عدا إسقاط حكم اليمين وصعود حكم اليسار».

واعتبر نائب الوزير الإسرائيلي وعضو الكنيست من حزب «كولانو» مايكل أورن، الذي شغل في السابق منصب السفير في واشنطن، أنه «نحن أيضا نؤيد تقرير المصير للفلسطينيين. وتقرير المصير يمكن أن يكون بأشكال متنوعة وبضمنها تلك التي تضمن لنا اعترافا بالأمن. ولفت إلى أن ماكماستر لم يقل أن الرئيس يؤيد دولة فلسطينية زاعما إن تقرير المصير هو مصطلح لين أكثر بكثير من دولة فلسطينية. وهو يسمح لإسرائيل بحيز للمناورة».

وبالتزامن صعد الساسة الإسرائيليون لهجتهم ضد الأردن بعدما انتقدت عمان قتل مواطن أردني في القدس بحجة أنه حاول قتل شرطي إسرائيلي. وقال بيان صادر عن ديوان نتنياهو «من الشنيع الاستماع إلى المتحدث باسم الحكومة الأردنية وهو يعبر عن دعمه للعملية الإرهابية التي ارتكبت في البلدة القديمة في القدس. شريط فيديو صورته كاميرات الحراسة يظهر بوضوح سائحا أردنيا وهو يطعن شرطيا إسرائيليا». وقال بيان نتنياهو إنه حان الوقت للحكومة الأردنية أن تتوقف عن ممارسة هذه اللعبة المزدوجة. وتابع «مثلما تدين إسرائيل عمليات إرهابية ترتكب في الأردن هكذا يجب على الأردن أن يدين عمليات إرهابية ترتكب في إسرائيل. الإرهاب هو الإرهاب أينما كان». وحمل عدد من الوزراء منهم يوفال شطاينتس على الأردن، وقال للإذاعة العامة أمس إن قتل المواطن الأردني هو رد صهيوني ملائم.