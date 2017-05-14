﻿هل يمهّد إخلاء «حزب الله» قواعده في السلسلة الشرقية لخروجه الكامل من سوريا؟

بيروت ـ «القدس العربي» : في وقت سُحب ملف قانون الانتخاب من التداول الإعلامي إلى الغرف المغلقة بعد تغريدة للزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط أعلن فيها الالتزام بالصمت في هذه الأجواء من الحروب الباردة، تقدم ملف انسحاب حزب الله من الجانب اللبناني من السلسلة الشرقية بعدما أنهى مهمته في تلك المنطقة على حد تعبير الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

واللافت أن انسحاب حزب الله أعقب حركة أمريكية عسكرية غير اعتيادية في منطقة البقاع، حيث أخذت الطائرات الأمريكية تحط في مطار رياق العسكري ناقلة الأسلحة والعتاد الحربي للجيش اللبناني كي يتولى وحيداً مهمة الدفاع عن الحدود.

وهذه كانت رسالة السفيرة الأمريكية اليزابيت ريتشارد بكل وضوح فور اشرافها على تسليم الأسلحة ومن بينها رشاشات ثقيلة لزيادة قوة النيران على الحدود.

وبعد هذا الموقف الأمريكي بأيام يأتي حزب الله ليسلّم قواعده في السلسلة الشرقية إلى الجيش اللبناني وليخلي منطقة الجرود.

وأعلن الإعلام الحربي ان «الحزب» سلّم الجيش اللبناني المواقع العسكرية الواقعة غرب الطفيل وجرود بريتال وحام ومعربون في السلسلة الشرقية.

ودفعت خطوة حزب الله بالانسحاب إلى طرح سؤال حول مدى علاقة هذا الانسحاب بالدفع نحو تسوية الأزمة في سوريا في ظل ما يُحكى عن عزم أمريكي على تزخيم جهود الحل من خلال المباشرة بتدابير ميدانية أبرزها إحاطة البلاد بحزام آمن يلف حدودها يحميها شمالاً وجنوباً وشرقاً من أي قوى متطرفة.

كما طرحت خطوة الانسحاب سؤالاً إن كانت تمهّد لخطوة أكبر من جانب حزب الله تتمثّل بخروجه الكامل من سوريا الامر الذي يساعد في تبريد الاجواء وفي تعزيز مناخات التهدئة السياسية في لبنان.

وتردّد ان لبنان الرسمي أُبلغ عبر أكثر من قناة بضرورة ضبط حدوده الشرقية المشتركة مع سوريا وإنهاء وجود «حزب الله» فيها، وهو ما تم نقله ايضاً إلى طهران، انطلاقاً من توافق امريكي ـ روسي على منع أي نفوذ أو تمدد ايراني نحو سوريا او لبنان.

ورأى المحلل السياسي سمير منصور في تصريح لـ «القدس العربي»، انها المرة الأولى منذ تدخل حزب الله في الحرب الدائرة في سوريا مقاتلاً إلى جانب النظام السوري التي يعلن فيها امين عام حزب الله ما سمّاه «إنجاز مهمتنا وتفكيك مواقع الحزب العسكرية على الحدود السورية من الجهة اللبنانية»، معتبراً أن الحدود اصبحت آمنة إلى درجة كبيرة ولم يعد هناك داع لوجودنا»، مضيفاً أنه «اعتباراً من اليوم اصبحت المسؤولية تقع على الدولة».

وقال منصور: «لا شك انه موقف لافت وتطور مهم جداً لا سيما أن تدخل حزب الله عسكرياً في سوريا يشكل نقطة خلاف كبيرة في لبنان. من هنا فإن هذا الإعلان من شأنه ان ينعكس ارتياحاً على الشأن الداخلي اللبناني، واعتقد أن هذا الموقف قد يُستتبع بخطوات مماثلة تشكل تمهيداً لخروج حزب الله من سوريا. وإن موقفاً بهذا الحجم لا شك في أنه يتم بالتنسيق مع إيران بالنظر إلى ارتباط الحزب المعروف بها. مع الاشارة إلى أن هذا الموقف شكّل في الوقت نفسه توجساً لدى من يعتبرونه تدخل حزب الله في سوريا تورطاً من احتمال حدوث تطور ما مرتقب في تلك البقعة الحدودية علماً أن الأمين العام لحزب الله لم يوضح الاسباب الموجبة التي جعلته يقول إن الحدود اصبحت آمنة».

يبقى أن إنسحاب حزب الله من السلسلة الشرقية لن يلغي الحرب الباردة القائمة بينه وبين اطراف سياسية لبنانية حول مصير سلاحه ، وكان لافتاً قول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن علاقته بالحزب بأنها كناية عن «ربط نزاع»، مؤكداً وجود أمور يختلف فيها مع الحزب «من هنا إلى يوم الدين في موضوع سوريا وسلاحهم وطريقتهم في توجيه السلاح إلى داخل البلد»، وإعتباره خطابات السيد حسن نصرالله «لا تُفيد لبنان لا من قريب ولا من بعيد»، إلا أنه شدد في المقابل على «أنّ همّه الأساس يبقى النهوض بالبلد وحمايته وحماية أبنائه بمنأى عن اختلافه الجوهري مع الحزب في كل الأمور التي يؤمن بها إقليمياً».