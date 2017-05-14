﻿أكبر اتحاد لنقابات العمال النرويجية يتبنى المقاطعة الشاملة لإسرائيل حتى تحصيل الحقوق الفلسطينية

رام الله – «القدس العربي»: أقرت كونفدرالية نقابات العمال النرويجية التي تمثل ما يقارب المليون عامل، المقاطعة الدولية الشاملة لإسرائيل من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي.

وقالت ريا حسن منسقة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة في أوروبا في تعقيبها على هذا الانتصار الكبير لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) «تحيي اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل كنفدرالية نقابات العمال النرويجية لإقرارها في مؤتمرها العام اليوم – المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية الدولية الكاملة لإسرائيل- كوسيلة ضرورية لتحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة للاجئين وإنهاء نظام الفصل العنصري ضد فلسطينيي أراضي عام 1948». وأضافت «من خلال هذه الاستجابة المبدئية لنداء المقاطعة الفلسطيني، الذي أصدرته الأغلبية المطلقة في المجتمع المدني الفلسطيني في عام 2005، تنضم كونفدرالية نقابات العمال النرويجية إلى بعض أهم اتحادات النقابات العمالية في العالم بما فيها COSATU في جنوب أفريقيا، و CUT في البرازيل، و CSN في كندا، و ICTU في إيرلندا الى الدعوة للضغط الفعال على الشركات والمؤسسات المتواطئة في نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي».

وأعربت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة العالمية BDS عن أملها في التنسيق الوثيق مع الشركاء النرويجيين داخل النقابات وخاصة نقابة Fagforbundet الضخمة التي تمثل عمال المجالس المحلية والوظائف العمومية، لترجمة هذه السياسة الجديدة إلى تدابير فعالة للمساءلة في الجوانب الأكاديمية والثقافية والاقتصادية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وناشدت اللجنة الكونفدرالية النرويجية الضغط على الحكومة النرويجية لإنهاء جميع علاقاتها العسكرية مع نظام الاضطهاد الإسرائيلي وسحب استثمارات صندوقها السيادي من جميع الشركات المتواطئة في الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي المنافي للقانون الدولي بالذات.