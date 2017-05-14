﻿شفيق وعنان في مواجهة السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة

القاهرة ـ « القدس العربي: بعد غياب دام لفترة طويلة، تصدر اسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق مرة أخرى الأحداث السياسية في مصر، بعد إعلان رجب هلال حميدة ، البرلماني السابق وأمين حزب «العروبة»، الذي أسسه، عنان، عن عزم الأخير الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.

وأضاف حميدة، في تصريحات إعلامية، أن «الفريق سامي عنان ومعه آخرون حموا الثورة المصرية من الانهيار والسقوط واستكملوها مع الشعب».

وأوضح أن «الهجوم الذي تعرض عنان يؤكد أنه رقم صعب في المعادلة السياسية».

ونفى حميدة وجود تنسيق وتواصل بين عنان والفريق أحمد شفيق لخوض أحدهما الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن زيارات رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق المُتكررة للسعودية نظراً لارتباطه الروحاني الوثيق بالمسجد النبوي الشريف، فهو شخص متصوف، وأضاف: «لكننا للأسف عندما يذهب لأي دولة نتصور أنه ذهب للتنسيق».

وقالت مصادر لـ»القدس العربي»، إن «عنان يمثل الآن جبهة داخل النظام السياسي المصري، كانت تريد الدفع بالفريق أحمد شفيق الذي خسر الانتخابات في 2012 أمام محمد مرسي الرئيس الأسبق في جولة الإعادة، وأن الأمر ما زال في طور الحسم للوقوف على المرشح النهائي».

وكان تردد حديث عن عزم شفيق خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ، على لسان اللواء رؤوف السيد نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية» قبل أشهر، إضافة إلى اتصالات جرت بين شفيق وسياسيين مصريين أبرزهم سعد الدين إبراهيم، إلا أن كل هذه الترتيبات باءت بالفشل بعد رفض شفيق مغادرة الإمارات والعودة إلى مصر خشية أن يتعرض للتوقيف رغم رفع اسمه من قائمة الترقب بعد حفظ التحقيقات في قضية أراضي الطيارين في نوفمبر/ تشرين الماضي.

ويبدو أن النظام المصري كان لديه علم بنية عنان خوض الانتخابات أو ما يدور في كواليس اللقاءات السرية، ما دعا محمد الباز رئيس تحرير جريدة «الدستور» المقربة من النظام الحاكم في مصر إلى شن حملة للهجوم عليه قبل أيام من تصريحات حميدة.

وتساءل في مقال عن مدى الصحة النفسية لعنان، قائلاً، لقد «تلقى صدمات نفسية كبيرة بعد فشلة في تحقيق أحلامة بتولي مسؤولية وزارة الدفاع المصرية، أو الوصول إلى كرسي الرئاسة».

وفي تصريحات أخرى، قال الباز إن «عنان أسس حزب «مصر العروبة» من أجل أن يمنح به لنفسه شرعية سياسية»، مشيرا إلى أن ا»لأخير له تحركات على الأرض الآن ويستعد لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وأضاف «عنان أجرى 3 اتصالات خلال الـ 3 شهور الأخيرة مع عدد من الشخصيات، أولهم مع الفريق أحمد شفيق، تبادلوا خلاله الحديث عن الأوضاع في مصر»، مشيرا إلى أن «مضمون الاتصال كان إمكانية ترشح أحدهم لخوض الانتخابات الرئاسية والآخر يدعمه، والاتصال الثاني كان مع بعض شباب الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها محمد البرادعي عام 2010، وطلبوا من عنان أن يرشح نفسه معتمدا على دعمهم وشباب ثورة 25 يناير، والاتصال الثالث هو الأهم والأخطر مع كاتب وروائي معروف جيدا بعلاقته الجيدة بشباب الثورة ويبدي موقفه من النظام الحالي» (في إشارة إلى الروائي علاء الأسواني)، وأبدى استعداده لأن يجلس مع شباب الثورة ويطلب دعمهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعدًا بفتح جميع الملفات الخاصة بفترة حكم المجلس العسكري للبلاد حال وصوله إلى الرئاسة».

هجوم إعلاميين محسوبين على نظام السيسي، وإعلان حزب عنان احتمال ترشحه، يؤكد اشتعال الصراع على كرسي الرئاسة، كما يؤكد أن شفيق وعنان يمثلان جبهة ستخوض الانتخابات المقبلة.

وبعيدا عن هذه الجبهة، كشف المحامي أحمد قناوي، عضو المكتب السياسي لمبادرة الفريق الرئاسي المصري لانتخابات 2018، التي نادي بها عالم الفضاء المصري، عصام حجي، عن أن هناك اتجاها قويا وواسعا داخل المبادرة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها منتصف عام 2018.

وأوضح أن معظم أعضاء المبادرة مؤيدون تماما لفكرة المقاطعة لهذه الانتخابات التي قال إنها ستكون مسرحية هزلية مكررة، لافتا إلى أن قرار عدم المشاركة بمثابة أمر محسوم منذ فترة قريبة، إلا أن الإعلان عنه مسألة وقت، وقد يتم الإعلان الرسمي عنه خلال الأسبوع الجاري، مضيفا :»الخلاف في توقيت الإعلان فقط».

وأشار إلى أن «الحملة ستطالب كل الأطراف على مقاطعة انتخابات الرئاسة التي أكد أنه لا جدوى حقيقة من التعاطي معها إيجابيا بأي شكل من الأشكال»، قائلاً: «المعركة معروف نتائجها من الآن، خاصة أنه لا توجد أي ضمانات لإجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية».

وحول موقف عالم الفضاء عصام حجي من الانتخابات الرئاسية، أشار قناوي إلى أن «موقف حجي لم يحسم حسمه بشكل نهائي حتى الآن، وهو محل نقاش وحوار، وإن كان أقرب نسبيا لنفس رأي معظم أعضاء المبادرة».

وأعلنت هالة البناي، انسحابها الرسمي من مديرة مبادرة الفريق الرئاسي لانتخابات 2018، مؤكدة أن الظروف حاليا في مصر ليست مهيأة لإجراء عملية انتخابات نزيهة.

وقالت في تدوينة لها على حسابها في موقع «فيسبوك»:»بعد قانون الطوارىء وقانون القضاء الجديد والقوانين الجديدة مثل إهانة الرئيس الذي جعل من انتقاده المشروع أثناء الحملة الانتخابية عملا مجرما وأتخيل أن لو أن أحدا في الحملة الانتخابية ذكر أن الاقتصاد انهار أو الأسعار مرتفعة أو أن قرار تعويم الجنيه كان قرارا خاطئا ، فهو بذلك يكون معرض للمساءلة القانونية، إضافة الى تجييش قنوات الإعلام الموالي والمعارض للنظام من الأن لسن السيوف لاغتيال أي شخصية شريفة تفكر في الترشح للانتخابات، لذلك قررت الانسحاب من مبادرة الفريق الرئاسي الذي نادى بها حجي لأن الظروف حاليا وقد أكون مخطئة ليست مهيأة لإجراء عملية انتخابات نزيهة».