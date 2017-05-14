﻿محكمة إسلامية في ريف إدلب تغرّم المجني عليه 5 آلاف دولار

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: غرّمت محكمة إسلامية في قرية «أطمة» الحدودية في ريف إدلب، صاحب منزل في القرية بدفع مبلغ خمسة آلاف دولار، كتعويض لـ «صبي لص» اقتحم منزله، من أجل السرقة، فقام بشبحه وصلبه، ما دعا المحكمة لتغريمة بسبب عدم تعامله اللائق مع السارق.

وأثار الحكم الذي أصدرته محكمة «الهيئة الإسلامية» في القرية، ونفذته الشرطة الإسلامية التابعة لـ»جبهة فتح الشّام»، ردود فعل منددة بالحكم من قبل الأوساط المحلية في القرية، وحتى من قبل خال الطفل نفسه، فيما رأى آخرون في الحكم انتصاراً للطفولة، كون اللص لا يتجاوز عمره 12 عاماً، ومحاولة لمنع تكرار الأفعال غير الإنسانية من قبل الأهالي.

وقالت مصادر محلية في البلدة لـ»القدس العربي» إنّ القرار صدر بعد اجتماع عدد من أعيان بلدة «أطمة»، مع أعيان من المخيمات المتاخمة للقرية الحدودية، مشيرة إلى أنّ نص الاتفاق يقضي أيضاً باعتذار أعيان البلدة الحدودية من أهالي المخيمات على هذا الفعـل، واعتـباره ظـاهرة فرديـة.

من جهته، استنكر خال الطفل وولي أمره قرار المحكمة حيث ظهر في شريط مصور إلى جانب ابن اخته وصاحب الدار، مقدما الاعتذار للاخير عما بدر من ابن اخته، ومعلنا عدم قبوله بحكم خمسة آلاف دولار، كون الطفل سارقاً حيث ان له حكماً شرعياً في الاسلام.

وكان الشاب «أ. ع» في قرية أطمة، شبح الطفل «ز.ج» والبالغ من العمر 12 عاماً، وهو من نازحي مدينة حلب، واعتدى على طفل آخر بالضرب، إثر القبض عليه متلبساً داخل منزله في البلدة، وهو يهم بالسرقة، فيما كان الطفل الآخر يراقب خارج فناء المنزل.

وسرعان ما تحولت قضية الطفل المصلوب، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى صراع «فيسبوكي» ما بين أهالي المخيمات، وأبناء القرية الحدودية بريف إدلب، ليتم الوصول لاجتماع بين أعيان المخيمات، وأعيان القرية، من أجل التوصل إلى حل للقضية، بحضور ممثلين عن الفصائل.

وفي هذا الصدد، يقول أحد أعيان المخيمات، والشاهد على الاتفاق لـ»القدس العربي» إنّ الحكم جاء نزولا عند رغبة أعضاء المحاكم الشرعيه الحضور وبالتفاهم، مع أعيان «أطمة» جاء القرار بصيغته الأخيرة، كبدل عن تعزير الشخص الذي «شبح» و»صلب» السارق.

وأشار إلى أنّ محكمة الهيئة الإسلامية تكفلت بكفالة الطفل ورعايته، وصرف المبلغ عليه بمعرفتها حصراً، وليس له أقارب عصب في المنطقه.

بدوره، وصف قريب لصاحب الدار، القرار بـ»المجحف» والقائم على المحاباة، والعشائرية، أكثر منه، من فهم لمقاصد الشريعة والأحكام، مشيراً إلى أنّ غياب أي دور للهيئات القضائية والشرطية في المنطقة، يدفع الأهالي لأخذ حقوقهم بأيديهم.

وحسب قريب صاحب الدار فإن الطفلين اللذين تم إلقاء القبض عليهما، أقرا بخمس سرقات سابقة، من بينها سرقة موبايل لرجل مسن، بعد تهديده بالذبح بالسكين، وعاب عدد من الناشطين على القرار عدم وجود اي تعويضات للأهالي الذين تعرضوا للسرقة على يد «الصبية اللصوص»، كونهم أقروا بممارستهم لخمس سرقات سابقة، من بينها سرقة رجل مسن تحت تهديد السلاح.

القرار الذي اتخذته المحكمة، فتح الباب واسعا أمام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أهالي القرية، حيث دعا أحد مغتربي القرية صاحب الدار إلى صلبه، كون التعويض الذي سيحصل عليه، أكبر من حجم رواتبه لعدة أشهر في المغترب. فيما قال آخر، مخاطباً صاحب الدار: «أنا بكرا عندك، وعاملك تخفيضات، شبحني ساعتين، بألف دولار بس، ولك الأجر والثواب».

فيما رحب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي المخيمات المحيطة بالقرية بالقرار، حيث كتب أحدهم قائلاً «نحنا أهالي المخيمات ما مننضام، لازم يعرفوا أهالي القرية، نحنا إيد واحدة».

وغالباً ما تسود حساسية بين أهالي المخيمات، وأبناء القرى المحيطة، إذ ينظر بعضهم إلى أبناء القرى المحيطة على أنهم مستغلون، ويحملونهم سبب تهجيرهم، في وقت ينظر فيه البعض من أبناء القرى إلى بعض سكان لمخيمات على أنهم معتدون على أراضيهم وأرزاقهم، لكن العقلاء من كلا الطرفين يحملون نظام الأسد وقواته مسؤولية ما وصلوا إليه من تهجير وضياع للحقوق.