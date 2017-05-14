﻿مجلس الدولة يتحدى السيسي ويتمسك بدكروري رئيسا له وسط تضامن المعارضة

القاهرة – «القدس العربي»:أعلن سياسيون ومعارضون تضامنهم الكامل مع مجلس الدولة المصري، في تصعيده ضد النظام واعتراضه على قانون الهيئات القضائية الجديد، محذرين من صدام بين السلطة القضائية من جهة، والسلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى، وحمّلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي تبعات ذلك.

وأعلن مستشارو مجلس الدولة تمسكهم بمبدأ الأقدمية في تعيين رئيس المجلس، وقرروا خلال الجمعية العمومية التي عقدوها، أمس الأول السبت، ترشيح المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، منفردا لرئاسة المجلس، وإرسال الترشيح لرئاسة الجمهورية، رغم رغبة السلطة المكتومة في الإطاحة به من المنصب.

ويأتي قرار الجمعية العمومية كأول رد فعل لتصديق السيسي على قانون الهيئات القضائية الجديد الذي أقره مجلس النواب، على غير رغبة القضاة.

وينص قانون الهيئات القضائية الجديد الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية على ترشيح كل هيئة أقدم 3 نواب لرئيسها من بين أقدم 7 نواب، لتعيينه رئيسا جديدا للهيئة، وهو ما فسره محللون ومعارضون مصريون بأن القانون هدفه الإطاحة بدكروري الذي يأتي عليه دور رئاسة المجلس في يوليو/ تموز المقبل، بديهيا طبقا للقانون القديم، وذلك لإصداره الحكم التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكان مجلس الدولة أكثر الهيئات القضائية المصرية اعتراضا على القانون الجديد، إذ سربت معلومات بأن الهدف هو الإطاحة بدكروري، وهو ما رفضه مستشارو المجلس، مؤكدين في أكثر من مناسبة تمسكهم بمبدأ الأقدمية في تعيين رئيس المجلس.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمود زكي في تصريحات إعلامية، إن من يدعي أن مجلس الدولة خالف قانون «الهيئات القضائية»، بترشيح دكروري فقط لرئاسة المجلس، عليه أن ينتبه أنه يتحدث عن حامي الحقوق والحريات داخل الدولة المصرية.

وأضاف أن مجلس الدولة لم يخالف القانون الذي يجيز ترشيح عدد أقل من المطلوب عرضه على رئيس الجمهورية لاختيار اسم واحد منهم ليكون رئيسا لمجلس الدولة، مضيفا: «يحق للجمعية العمومية ترشيح أقل من ثلاثة نواب لرئاسة المجلس، وهو ما قامت به بالفعل».

وزير العدل الأسبق في عهد حكومة الإخوان وأحد أقطاب تيار استقلال القضاة، المستشار أحمد سليمان، أثنى على موقف مجلس الدولة الأخيرة، معتبراً أن القضاء لا يسعى للاصطدام ولكن يواجه أي عدوان ينال من استقلاله، واصفا قانون الهيئات القضائية الجديد بـ»المشبوه الذي تم بإجراءات تثير الريبة، ومخالف لنصوص واضحة في الدستور».

وقال سليمان لـ»القدس العربي»: «هذا القانون يستدعي عقاب مصدريه وعدم التصديق عليه، وكان على مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال أن يتوقف أمام اعتراضات القضاة على هذا القانون وألا تتغول السلطة التشريعية على القضائية، ولا بد أن يستهدف التشريع المصلحة العامة، وهو ما لم يتوافر في القانون الجديد».

وأشار إلى أن «تبرير القانون بتنحية أصحاب التوجهات ممن يرون مصرية جزيرتي تيران وصنافير ويحترمون الحقوق والحريات، يسعى لخلق اتجاه معين في السلطة القضائية في خدمة النظام، لافتا إلى أن المادة 184 من الدستور تجرم التدخل في شؤون العدالة».

وأضاف «أي نائب من النواب السبعة الأقدم لرئيس مجلس الدولة يصدق السيسي على تعيينه بدلا من المستشار يحيى دكروري، لرفض ذلك حفظا وضمانا لاستقلال المجلس».

كذلك أكد رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المعارض، فريد زهران، لـ»القدس العربي»، «تضامن الحزب التام مع موقف مجلس الدولة ومطالب القضاة، وعلى رأسها ممارسة دورهم في التشريعات الخاصة بتنظيم شؤونهم حفاظا على استقلال القضاء»، مشيرا إلى أن «الأزمة تزداد تفاقما والصدام يحتدم»، محملا السلطات التنفيذية وعلى رأسها الرئيس السيسي مسؤولية ذلك.

وأشار إلى أن البرلمان دُفع لمواجهة مع السلطة القضائية، ووقف كل هذا الخطر يبدأ من منح القضاة استقلالية كاملة في تنظيم شؤونهم.

عضوة المكتب السياسي للحزب العربي الناصري، نور الهدى زكي، أوضحت لـ«القدس العربي» أن قرار مجلس الدولة مجرد تعاط قانوني مع الأزمة الأخيرة، مشددة على أن الهدف من القانون المعترض عليه الإطاحة بالمستشار يحيى دكروري، والقضاة تعاملوا معه في إطار القانون.

وأبدت تضامنها الكامل مع مجلس الدولة في ترشيحه دكروري فقط، رغم اعتراضها على بعض إجراءات مجلس الدولة في رفض تعيين 30 فتاة في المجلس وهن يستوفين الشروط، لكن التضامن هنا مفروض، بحسب قولها، لضمانة استقلال القضاء.

إلى ذلك، أكدت نائبة رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للحقوق والحريات، كريمة كمال، أن التصعيد بدأ من السلطة التشريعية بتمرير قانون مرفوض من القضاة، وأي رافض لتغول السلطة التنفيذية والتشريعية على القضاء، مشيرة إلى أن قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة جاء كرد فعل، بعد التأكد من استهداف القانون الإطاحة بالمستشار يحيى دكروري.

وأوضحت لـ«القدس العربي» أن مثل هذه التشريعات منفصلة عن الواقع، ولا تستهدف إصلاحا ولكن لهدف محدد وصغير وضيق، ما يعني تحول التشريعات لأداة تنفيذ رغبات النظام. وتابعت: بدلا من أن يحاسب ويراقب البرلمان رغبات السلطة التنفيذية في التشريع، تحول لأسوأ ما يمكن بخدمة السلطة عبر سن القوانين.