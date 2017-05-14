﻿الرئيس ماكرون يتعهد في حفل التنصيب بفرنسا موحدة وقوية وبإعادة بناء أوروبا

باريس- «القدس العربي»: تولى الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد، مهامه رسميا في قصر الايليزيه، خلفا لفرانسوا أولاند. وأصبح ماكرون أصغر رئيس في تاريخ فرنسا، عن عمر 39 سنة، وثامن رئيس للبلاد منذ الجمهورية الخامسة عام 1958.

وشهد قصر الايليزيه مراسم تسليم السلطة بين الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند والرئيس الجديد. ورافق ماكرون أولاند إلى باحة القصر أمام تصفيق مئات المدعوين والموظفين الذين احتشدوا لوداع فرانسوا أولاند، وهو يغادر بسيارته بهو القصر متجها نحو مقر الحزب الاشتراكي، حيث كان ينتظره مئات الأنصار، إضافة إلى قيادات الحزب وعلى رأسها الأمين العام، جان كريستوف كامبدايليس.

وبعد وداع أولاند، ألقى إيمانويل ماكرون خطاب التنصيب أمام حشد من المدعوين، شدد فيه على أنه واع بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وقال إن مهمته الأولى تتمثل «في إعادة الثقة للفرنسيين في أنفسهم وتجاوز الانقسامات الداخلية، مشددا على الدفاع عن علمانية الجمهورية والأمن في فرنسا. وقال ماكرون «العالم وأوروبا بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فرنسا قوية تدافع بقوة عن الحرية والتضامن.

وذكر الرئيس الفرنسي في خطابه أن الفرنسيين اختاروا في انتخابات الجولة الثانية الأمل وروح الانتصار، ورفضوا الانعزال والأنكفاء على أنفسهم والانقسام، وجددوا إيمانهم بالقيم التي جعلت منهم أمة عظيمة. كما تعهد بالعمل على تجاوز الانقسامات بكافة أنواعها، مؤكد أن «العالم ينتظر منا أن نكون أقوياء وموحدين». وأضاف «مهمتي أن أعيد للفرنسيين الثقة في أنفسهم التي ضعفت، وهذا لن يتحقق بين عشية وضحاها ولكن مع مرور الوقت ولن أدخر جهدا لتحقيق هذا الهدف» وتابع: «يجب أن نقنع الفرنسيين بأنهم يملكون القدرة على احتلال المركز الأول». وأضاف: «لن أتراجع عن أي التزام، كل ما يعزز قوة فرنسا سوف نقوم به وسيتم تنفيذه».

وشدد ماكرون على أن أبرز أولوياته الرئاسية، تبقى تقوية وتعزيز مكانة فرنسا في الاتحاد الأوروبي، وتعهد بإعادة بناء أوروبا وإنعاشها. وقال الرئيس الجديد «نحن بحاجة كبيرة إلى أوروبا قوية، وأكثر فاعلية وأكثر ديمقراطية». ويبدو أن ماكرون، يعول كثيرا على الحليف الألماني لإعادة بناء الاتحاد بعد خروج بيرطانيا، وهو ما يفسر زيارته اليوم الاثنين إلى برلين، للقاء المستشارة أنغيلا ميركل، في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه السلطة.

وفي الموازاة مع مراسم تسليم السلطة، أعلن قصر الايليزيه تعيين ألكسيس كولير في منصب الأمين العام لقصر الايليزيه وهو ما يعتبر ديوان الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأليكسيس كولير، الذي يبلغ من العمر 44عاما، يعتبر أحد المقربين من إيمانويل ماكرون، وكان يشغل منصب مدير ديوانه عندما كان وزيرا للاقتصاد في الحكومة الاشتراكية في عهد أولاند. كما تم تعيين باتريك ستروزدا مدير للديوان الرئاسي. ستروزا يبلغ من العمر 64 سنة، وهو محافظ سابق في منطقة لابروتاني، كما شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة السابق، برنار كازنوف، وشغل مؤخرا منصب محافظ منطقة باريس.

وتم تعيين فيليب إتيان 61 سنة، في منصب مستشار دبلوماسي للرئيس الجديد. ايتيان شغل منصب سفير في كل من موسكو وبرلين وبلغراد.

وعين الرئيس إيمانويل ماكرون، إسماعيل إيميليان، 30 سنة، مستشارا خاصا له، وهو منصب رفيع، ومن أهمها في الديوان الرئاسي.

وايمليان يعتبر أيضا أحد المقربين من ماكرون واشتغل إلى جانبه عندما كان وزيرا للاقتصاد وهو مهندس حركة «الجمهورية إلى الأمام» ومخطط الحملة الانتخابية لماكرون.

وصرح مقربون من الرئيس الجديد، أن إيمانويل ماكرون، سيعلن اليوم الاثنين عن اسم رئيس الوزراء الجديد.

وتواترت أخبار من مصادر فرنسية مطلعة، أنه بعد مشاورات طيلة الأسبوع الماضي،غالبا ما سيتم تعيين إدوارد فيليب، وهو نائب برلماني وعمدة مدينة لوهافر عن حزب «الجمهوريين» اليميني، والمقرب من ألان جوبيه، في منصب رئاسة الحكومة. ويرغب ماكرون استمالة عدد من القيادات اليمينية للانضمام لحزبه «الجمهورية إلى الأمام» بهدف ضمان الأغلبية في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها الشهر المقبل. ويحتاج الرئيس الجديد للأغلبية المطلقة في البرلمان من أجل تمرير كل الاصلاحات التي وعد بتنفيذها، خصوصا في الاقتصاد، والصحة والتعليم.