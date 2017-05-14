﻿حالات إغماء متتالية في صفوف المضربين في سجن نفحة ونادي الأسير لـ «لقدس العربي»: لا مفاوضات جدية حتى الآن

رام الله – «القدس العربي»: واصل الأسرى في سجون الاحتلال معركة الحرية والكرامة، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، وكانوا قد حققوها سابقاً من خلال العديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني لـ «القدس العربي» أن لا مفاوضات جدية مع قيادة الإضراب حتى الآن، وكل ما يدور الحديث عنه ليس سوى مفاوضات مبعثرة هنا وهناك.

وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال «إن حالات إغماء متتالية تحدث في صفوف الأسرى المضربين في سجن نفحة، وآخرين يتقيئونالدم وذلك بعد مرور تسعة وعشرين يوماً على الإضراب عن الطعام». وأضافت في بيان لها أن محامي نادي الأسير تمكن من زيارة الأسيرين المضربين محمد الغول، ويحيى إبراهيم وكلاهما من محافظة طولكرم. ونقل عنهما أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين تزداد خطورة مع مرور الوقت حيث نقص من أوزانهم حوالى 20 كيلوغراما. في المقابل فإن إدارة السجن تمعن بإجراءاتها التنكيلية لا سيما عمليات الاقتحامات والتفتيشات.

وتابع الأسيران: «أن 90٪ من الأسرى المضربين في سجن نفحة وصلت أوضاعهم الصحية إلى مرحلة صعبة، وما تقوم به إدارة السجن في حال تعرض أحدهم للإغماء هو نقله إلى ما أسمته بالمستشفى الميداني مع العلم بأنه لا يرقى إلى مستوى العيادة، وهناك لا يقدموا أي نوع من العلاج.» وأكدا أن الأسرى هناك سيواصلون معركتهم رغم كل ما يواجهونه، ولن يوقفوا معركتهم إلا بقرار قيادة الإضراب.

وأفادت اللجنة بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من سجن عسقلان إلى سجن أوهلي كدار. وأضافت أن هذا الإجراء يأتي كسياسة ممنهجة لحرمان الأسير القائد سعدات من زيارته التي تقررت من قبل محامية مؤسسة الضمير.

وحذرت اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب من «مواصلة دولة الاحتلال استهتارها بحياة أسرانا البواسل وهو ما قد يؤدي لسقوط شهداء في أية لحظة في ظل الحالة الحرجة التي تحيط بهم، وما يتعرضون له من محاولات فاشلة لكسر إرادتهم». ودعت لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وطالبت المؤسسات الدولية «بتحمل مسؤوليتها في إنقاذ حياة أسرانا من خطر الموت» .

وقالت إنه «وبعد مرور 29 يوماً من الإضراب الملحمي الأسطوري لأسرانا فذاك يتطلب منا استنفار كل طاقاتنا وإمكانياتنا على كافة المستويات الرسمية والشعبية لتكثيف وتوسيع الحراك الشعبي المقاوم للاحتلال بكل تعبيرات وجوده فوق أرضنا نصرة لأسرانا في ظل أيام بالغة الحساسية تعبيرا عن وقوفنا إلى جانبهم في معركة «الحرية والكرامة»».

وكان أمس الأحد يومًا للتصعيد الميداني على جميع نقاط الاحتكاك والتماس انطلقت فيه المسيرات الحاشدة لإرسال رسالة واضحة أن الأسرى ليسوا وحدهم، حيث تم التجمع لمحافظة رام الله والبيرة بالقرب من المستحضرات الطبية ثم جرى الانطلاق باتجاه حاجز بيت ايل الاحتلالي شمال المدينة.

ودعت اللجنة الوطنية لاعتبار اليوم الإثنين الذكرى 69 للنكبة يوماً للتصعيد الميداني في كل المناطق ونقاط التماس، وهو يوم إضراب تجاري ما بين الساعة الحادية عشرة ظهراً وحتى الرابعة عصراً، وتنطلق فيه المسيرات للتأكيد «على تمسكنا بحق العودة ونصرة لأسرانا الأبطال باتجاه مناطق التماس. ويوم الثلاثاء 16 / 5يوما للاعتصامات الحاشدة في كافة المحافظات أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي الساعة الحادية عشرة ظهراً للضغط لتحمل مسؤولياته تجاه أسرانا».

كما دعت لاعتبار بعد غد الأربعاء يوما للمسيرات الحاشدة في مراكز المدن بمشاركة الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والأطر والمؤسسات كافة تنطلق نحو مقرات الأمم المتحدة للتجمع الساعة الحادية عشرة. على أن يكون الخميس يومًا للتصعيد النوعي والشامل في جميع المناطق في الأرياف والمدن والمخيمات الباسلة بمشاركة طلابية وشبابية متميزة ومؤثرة على جميع نقاط التماس مع العدو. فيما طالبت أن يكون الجمعة التاسع عشر من مايو/ أيار الحالي يوم غضب شعبي عارم في وجه الاحتلال تقام فيه الصلوات في الساحات العامة وأمام بوابات السجون تشتعل فيها نقاط التماس إسنادا للأسرى الأبطال.

ودعت اللجنة أحرار العالم والضمائر الحية فيه لتوسيع حملات المقاطعة لإسرائيل وفرض العقوبات عليها، كما تدعو لتكثيف الحملات المحلية وتنظيف محالنا وبيوتنا من منتجات الاحتلال إسنادا للأسرى الأبطال حتى يتحقق الانتصار المرجو.

في غضون ذلك ألغت الجامعة العبرية في القدس الغربية مؤتمرا حول الأسرى الفلسطينيين، كان يفترض أن ينظم بعد عدة أيام في معهد ترومان للسلام. وجاء ذلك بعد توجه كتلة «يسرائيليم» اسرائيليون في الجامعة، التي تتماهى مع حزب البيت اليهودي إلى رئيس الجامعة، مطالبة بإلغاء المؤتمر بحجة «منع المس بالجمهور الإسرائيلي، وبالتكافل الوطني وبذكرى شهداء الجيش وضحايا العمليات المعادية لإسرائيل».

وكان أعضاء الكتلة الطلابية قد نشروا الرسالة التي بعثوا بها إلى رئيس الجامعة على صفحة الفيسبوك الخاصة بالكتلة. وجاء فيها أن «كتلة يسرائيليم باعتبارها كتلة طلابية صهيونية ترى في عقد هذا المؤتمر عملا خطيرا، ولذلك فقد قمنا بإرسال رسالة احتجاج مفتوحة إلى رئيس الجامعة ورئيس معهد ترومان، دعوناهما فيها إلى إلغاء هذا المؤتمر الذي يمس بوجود دولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية».

وكانت الناطقة باسم الجامعة عوفرا إيش قد ادعت أن سبب إلغاء المؤتمر هو مصاعب لوجستية متعلقة بتنظيمه، وليس بفعل ضغوطات من قبل اليمين. وقالت انه «بالتعاون مع الباحثة والمتحدثة الرئيسية في المؤتمر، صدر قرار بعدم إجرائه بسبب من عدم إمكانية الاستعداد الأكاديمي واللوجستي الذي سيضمن المستوى الأكاديمي العالي للاجتماع ولنجاحه».

يشار الى ان المؤتمر الذي كان سيعقد تحت عنوان50 عاما من الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية: الحركة الأسيرة إلى أين»، تم تحديد موعده قبل بدء إضراب الأسرى الفلسطينيين، وكان من المفترض أن يكون أمسية أكاديمية يتم خلالها استعراض معطيات اسفر عنها بحث اعدته مايا روزينفلد، الباحثة في معهد ترومان الذي نظم الحدث. وتقوم روزينفلد منذ سنوات طويلة بإجراء بحوث عن المجتمع الفلسطيني والحركة الأسيرة الفلسطينية وتأثيرها على جدول الأعمال العام الاجتماعي والسياسي في الأراضي المحتلة.