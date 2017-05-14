﻿أول ظهور لمبارك خارج السجن مع نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق

القاهرة – «القدس العربي»: تحولت الزيارات السرية من بعض المسؤولين والمشاهير للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى زيارات علنية خلال الآونة الأخيرة، إذ أعلن نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مبارك الخرينج، زيارته لمبارك، أول أمس السبت، معربا عن فخره وسعادته باللقاء.

وكانت تجري زيارات سرية لمبارك، حسب تسريبات عديدة، أثناء وجوده في مستشفى المعادي العسكري إبان فترات حبسه احتياطيا على ذمة قضايا فساد، وأبرزها زيارة 3 مذيعات مصريات العام الجاري.

ونشر الخرينج صورا تجمعه بالرئيس الأسبق، معلقا عليها بعبارة «تشرفت في لقاء فخامة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية»، وبعدها نشرت صفحة «أسف يا ريس» الداعمة لمبارك فيديو للزيارة.

وظهر مبارك في الفيديو في مقر إقامته في فيلا في منطقة مصر الجديدة، يتحدث مع الضيف الكويتي، ويبدو في صحة جيدة في حضور نجله جمال.

وعلق أدمن صفحة «آسف يا ريس»، كريم حسين، على اللقاء قائلا: مبارك رجل يعرف العالم كله قيمته وقدره، ملمحا كذلك إلى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بعبارة «مبارك رجل ترك الرئاسة ولكن الرئاسة لم تتركه، اتعبت كل من جاء بعدك».

وكان أول ظهور للرئيس الأسبق في منزله في مصر الجديدة منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت به والمحاكمات التي مر بها، منذ أيام محتفلا بعيد ميلاده الـ89، وتناوب نجلاه علاء وجمال على الظهور طوال الشهور الماضية في مناسبات مختلفة، سواء رياضية، أو ظهور في مطاعم ومقاه شعبية ومناسبات عزاء وأفراح.

وتنشر تسريبات من حين لآخر حول نية جمال مبارك في الظهور خلال الفترة الأخيرة، وما إذا كان وراء ذلك هدف سياسي بالترشح للرئاسة، وهو ما وجد صدى لدى أتباع مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي.