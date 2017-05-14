﻿«مكاسب» الأردن من التصعيد في جنوب سوريا: خط لافروف ـ الصفدي يعمل بنشاط ولهجة تساوي «داعش» و«النصرة» بمقاتلي «حزب الله» والحرس الثوري و«النجباء»

عمان ـ «القدس العربي»: يمكن التقاط ما هو جوهري سياسياً في الأزمة المثارة إعلاميا وليس عسكريا بالمعنى الحرفي في خاصرة شمال الأردن حيث الحدود مع سوريا عندما يتحدث السياسيون والمسؤولون الأردنيون بإسترخاء عن «فوائد محتملة» جراء تصعيد النظام السوري اللفظي.

أول هذه المكاسب بالمعنى السياسي الحرفي إعادة تسليط الاضواء على مسألة في غاية الاهمية للأردنيين وهي «عدم وجود جيش نظامي من أي جهة» جنوب سوريا المتروك فقط لمجموعات السلاح غيرالمنضبط وبنسبة 55% من أرض الحدود لفصيلين مصنفين بالإرهاب هما «داعش» و»النصرة» حسب تقديرات وحسـابات المؤسـسات السـيادية في الأردن.

هذه الحقيقة الواقعية اليوم تسقط ميدانيا ولأول مرة استراتيجية «درعا مشكلة أردنية» التي طالما رفعها الرئيس بشار الاسد لمضايقة عمان حيث يقول الأردن ضمنياً بأن اصرار الجيش النظامي السوري على البقاء بعيداً يعني ضمنيا حق الأردن بحماية حدوده بالمقابل ومن دون شروط أو قيود وبـ»تنسيق» كما طلب وليد المعلم أو من دونه.

هذا الحق هنا تمارسه عمان ذاتيا بفرض نطاق عسكري للحدود مع مسافة أمان أو بإحضار قوات صديقة وشقيقة للمناورة والتدريب معها دفاعيا وهجوميا في خاصرة الشريط الحدودي.

لا يمكن توجيه اللوم لبلد مستقر كالأردن ـ يشرح وزير الاتصال الدكتور محمد مومني على هامش نقاش مع «القدس العربي» – وهو يقول: «لقد قدمنا وتحملنا الكثير ولا مجال للمزاودة علينا والمجتمع الدولي يدرك اليوم بأن الإحتياجات الأمنية الحدودية الأردنية لا مجال إلا للتعامل معها».

المكاسب السياسية الأردنية من جراء تصعيد لهجة دمشق ضد الأردن مؤخراً لا تقف عند هذه الحدود.

الفرصة اليوم اصبحت مواتية أمام وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لكي يبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بأن المملكة من حقها ان لا تريد على حـدودها «ميليـشيات طائفيـة ولا مجمـوعات إرهـابية».

تلك كانت المرة الأولى عمليا التي يعلن فيها الأردن رسميا انه يوازي ويساوي في حساباته الأمنية الهاجسية بين تنظيمي «الدولة ـ داعش» و«النصرة» والميليشيات اللبنانية والعراقية والإيرانية التي بدأت تتواجد في مناطق بلدات وسط درعا بذريعة التصدي للإرهاب.

اعاد تصريح الصفدي المدروس بالسياق الأزمة مع حدود سوريا إلى واحدة من أبرز نقاط الخلاف الأردنية مع عدة اطراف من بينها روسيا التي تنمو الإتصالات العسكرية والسياسية معها بين الحين والاخر و«بحذر شديد» خوفا من ردود فعل غير متوقعة من الحليف الأمريكي.

نفس التصريح أعاد نصاب الأمور للنقطة التي طالما انطلق منها الوزير المومني وهو يستعرص عدم وجود مظاهر سيادية للدولة السورية او للنظام السوري على طول الحدود مع الأردن حيث تقول الجوانب الفنية بأن الجيش النظامي السوري يتواجد على مساحة لا تزيد عن 12 % من الحدود مع الأردن.

لذلك تكسب عمان هنا وهي تعيد تذكير العالم بواقع الحال في حوض جنوب سوريا حيث العبء الأمني الأكبر على عاتق القوات العسكرية للجيش العربي الأردني وحيث منظومة دفاعية حسب مومني هي الأقوى والأفضل في العالم.

من المرجح ان مكسباً كبيراً تحقق للأردن وهو يساوي في قياساته بعد التواصل المتنامي بين الصفدي ولافروف تحت عنوان العمل على «إبعاد» الميليشيات الشيعية واللبنانية عن واجهة محيط ووسط درعا.

للتذكير هنا لا بد من الإشارة إلى ان قائمة المصنفات الأردنية الرسمية التي سبق ان سلمت لروسيا قبل عامين وللمجتمع الدولي بخصوص «الإرهاب في سوريا» وبناء على طلب الطرفين اعتبرت ثلاث قوى عسكرية ميليشياتية مساندة للنظام السوري في درعا من الفصائل والمجموعات الإرهابية وهي المجموعات المسلحة التابعة لحزب الله ثم للحرس الثوري الإيراني ثم حركة «النجباء» العراقية.

المعلومات الهامة لدى عمان تفيد بأن هذه المجموعات موجودة في وسط وغرب درعا وتنتظر «قراراً سياسياً» إيرانياً بالتحرك والزحف المقدس نحو الحدود مع الأردن بدعوى «استعادة الشرعية» والتصدي للإرهـاب في سـوريا.

الأردن وحتى لا يدخل في نطاق حسابات معقدة ومربكة إعتبر اقتراب مثل هذه المجموعات نوعاً من الخطر الإستراتيجي على أمنه الحدودي لا يقل عن خطر «داعش» و«النصرة» وبالتالي وخلف الكواليس كان التلويح الأردني بالاشتباك فوراً عسكرياً وفي مسافة أكبر داخل العمق السوري واستعمال كل الوسائل المتاحة دفاعيا عن الحدود لو حاولت اي من هذه المجموعات الثلاثة الاقتراب على ان محاربة الإرهاب يمكن ان تكون مهمة أردنية وعربية ودولية ومنسقة مع روسيا والمجتمع الدولي وبعيدا عن النمط الميليشياتي.

هنا حصريا يمكن تلمس المحرك الذي يدفع وزير الخارجية لاستعمال لغة درج على استعمالها العسكر فقط في عمان عندما اعتبر بأن مخاطر المقاتلين الطائفين مماثلة تماما ومطابقة للإرهابيين.

من الواضح تماما أن رسالة عمان في هذا السياق تلتقطها موسكو بإهتمام خصوصا وان الإتصالات بين الطرفين تطورت على نحو لافت غير علني وغير مباشر على هامش أزمة الجنوب السوري الأخيرة حيث يعتقد مسؤولون أردنيون بأن موسكو «تتفهم» ما يقولونه عن مخاطر المجموعات العسكرية التي حضرت إلى جنوب سوريا على «أساس طائفي».

لذلك يعتقد ان روسيا تكفلت بالمهمة حتى الآن على الاقل وتعهدت خلف الستارة بأن تحمل في درعا مع الأردنيين لافتة خاصة بمقاتلي حزب الله و»النجباء» والحرس الثوري كتب عليها «ممنوع الإقتراب».