﻿أمير قطر: اللجوء نتاج الاضطهاد والقمع… واللاجئون ضحايا للإرهاب

الدوحة- «القدس العربي» : دعا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر المجتمع الدولي إلى إيجاد أنماط جديدة من التعاون، وبناء شراكات تتجاوز الهوية الوطنية إلى مصاف الهوية الإنسانية، لإيجاد الحلول الجذرية العادلة والمستدامة للنزاعات المولدة للاجئين وتخفيف معاناتهم، لافتاً إلى أن «مشكلة اللاجئين ليست ناجمة عن الفقر وضيق سبل العيش، وإنما هي نتاج الاضطهاد والقمع وغياب العدالة»، و«اللجوء ليس سببا من أسباب الإرهاب، بل إن خلفيات الإرهاب السياسية والاجتماعية هي نفسها التي تولِّد نزوح الملايين»، واللاجئ ضحية البيئة نفسها التي تنتج الإرهاب، وقد يكون بنفسه ضحية له، واللاجئون مغلوب على أمرهم في نهاية المطاف».

جاء ذلك، خلال افتتاح أمير قطر لفعاليات منتدى الدوحة أمس، في نسخته السابعة عشر، تحت شعار «التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين»، بحضور 600 مشارك، بينهم أكثر من 400 شخص من خارج قطر، يتقدمهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير، رئيس جمهورية مالي ابراهيم ببكر كايتا، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، وحسن علي خيري رئيس وزراء الصومال، والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، ورؤساء وزراء، وزراء عدد من الدول، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والأكاديميين والبرلمانيين والمفكرين والإعلاميين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني ضيوف المنتدى.

التهجير في العراق راح ضحيته المسلمون والمسيحيون معاً

وقال أمير قطر إن «منتدى الدوحة السابع عشر الذي ينعقد في ظل ظروف وتحديات إقليمية»، لافتاً إلى اختيار أن قضية اللاجئين «مصيرية لملايين البشر ومُلِح بالنسبة للمجتمع الدولي بشكل عام»، لافتا إلى أن «مسؤولية المجتمع الدولي تصبح مضاعفة، ويستوجب بذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول الجذرية العادلة والمستدامة لهذه النزاعات المولدة للاجئين وتخفيف معاناتهم في الوقت ذاته.

واستهل الأمير حديثه عن اللاجئين في العالم، بتجربة الشعب الفلسطيني، قائلاً: «إن أزمة اللجوء هي نتاج النزاعات الإقليمية والحروب الأهلية وعمليات التهجير على خلفيات عنصرية عرقية أو طائفية أو غيرها. فمنها ما يعود لعقود طويلة مثل تشريد اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 في النكبة الفلسطينية التي تصادف ذكراها هذه الأيام».

وأضاف: «يصح القول أن قضية فلسطين بدأت بوصفها قضية شعب اقتلع من أرضه وشرد من وطنه؛ ومنها ما هو حديث نسبياً مثل حالة المهجرين العراقيين هربا من الحصار والحرب، ومنهم من هُجِّر على خلفية تطهير طائفي. وأذكر هنا بأسف شديد عمليات تهجير المسيحيين العراقيين ليس فقط بسبب المعاناة والمآسي التي تعقب التهجير، فقد كان ضحيته المسلمون أيضا، وبالملايين، بل لأنها غيرت من الطبيعة التعددية لمجتمعات عربية عريقة، ومست بغناها الحضاري».

لا بدل عن حل سياسي في سوريا

وفي الشأن السوري، قال أمير قطر «ما زالت الحرب التي تُشَن على الشعب السوري تُعمِل فيه تدميرا وتشريدا. وفقاً للإحصائيات الدولية بلغ عدد اللاجئين السوريين خمسة ملايين لاجئ منذ بداية الأزمة . هذا عدا ما يقارب ضعف هذا العدد من المهجرين داخل سورية نفسها»، مشيرا إلى أن «الناس لجؤوا إلى مناطق أو دول أخرى لحماية أبنائهم من قصف طائرات النظام العشوائي والعقوبات الجماعية وعمليات الانتقام التي ترتكبها قواته والميليشيات المتحالفة معها، ومن السلوكيات القمعية لبعض الحركات المتطرفة التي فرضت نفسها على ثورة الشعب السوري العادلة بمطالبها المشروعة».

وخلص قائلاً: «في النهاية يجب أن يكون الحل سياسيا يحقق العدالة للشعب السوري الذي مر بما لم يمر به شعب آخر لأنه تجرأ على التطلع إلى الحرية والعدالة. لقد قرر النظام السوري تشريد شعبه وتغيير بنيته الديموغرافية بدلا من تغيير نفسه».

اللجوء ليس نتاج الفقر

وفي تحليله لجذور وأسباب نشوء الأزمة، أشار إلى أن مشكلة اللاجئين ليست ناجمة عن الفقر وضيق سبل العيش، وإنما هي نتاج الاضطهاد والقمع وغياب العدالة، وممارسات عنصرية تقوم بها ميليشيات طائفية خارجة عن سلطة القانون والشرعية، أو بسبب تدخلات قوى خارجية تحاول أن تفرض سيطرتها وتبسط نفوذها، وجرائم جماعات إرهابية؛ كل هذا أدى إلى تزايد أعداد الباحثين عن مأوى والمشردين الذين طرقوا أبواب الدول المجاورة ، ثم أوروبا بالملايين ، وضاقتبهم الأرض وتقطعت بهم السبل ويزداد وضع اللاجئين سوءاً بسبب عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة».

تعاون دولي واستراتيجية

ملزمة للتّصدي لأسباب الإرهاب

ورفض أمير قطر الربط بين الإرهاب واللجوء، قائلاً: «يحمل اللجوء مشاكل كثيرة للاجئين أولا، لكن اللجوء ليس سببا من أسباب الإرهاب، بل إن خلفيات الإرهاب السياسية والاجتماعية هي نفسها التي تولِّد نزوح الملايين . اللاجئ ضحية البيئة نفسها التي تنتج الإرهاب، وقد يكون بنفسه ضحية له، واللاجئون مغلوب على أمرهم في نهاية المطاف.إن الإرهاب والتطرف ظاهرة عالمية لا ترتبط بمجتمع أو شعب أو دين دون آخر، وقد باتت تُشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

كما حذّر من « إرهاب الدولة» الذي يمارَس تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، فيؤدي إلى نشره ومضاعفة حجمه. كما يجب التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في النضال من أجل الحرية والاستقلال».

وخلص قائلاً: «يتطلب استئصال هذه الظاهرةِ المقيتةِ تعاوناً دولياً واستراتيجيةً ملزمة للجميع للتّصدي للظروف والأسباب المؤديةِ للإرهاب والأفكار التي تبرره وتمنحه شرعية من أي نوع»، محذراً من أن»البيئة المثالية لفعل أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة لتجنيد الشباب هي انتشار الغضب بسبب العجز عن فعل شيء في مقابل الظلم والإذلال، وتجذر الشعور بالغبن الذي يصاحبه اليأس وانسداد الأفق، ولا استثني أيضا وجود أصحاب النفوس العنيفة بطبيعتها.

البشير: مليونا لاجئ وطالب لجوء في السودان

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إن «عدد اللاجئين في السودان يتجاوز الآن مليوني لاجئ وطالب لجوء، يتمتعون بكامل حقوقهم مثل حقوق المواطن السوداني نفسه».

وأشاد بدور قطر الرائد والمقدر في تحقيق السلام والاستقرار في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مشددا على أن اسهامات قطر في هذا المجال لا تخطئها عين، وهو ما أنهى الأزمة وافرازاتها على الصعيد الداخلي والخارجي.وطالب المجتمع الدولي للقيام بدوره الإنساني في تقديم العون لهذه الفئة ومعالجة جذور الأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن السودان سيتعاون مع كل جهد إنساني يسعى لهذا الغرض .

رئيس مالي: مقاربة دولية لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم

واسـتعرض الرئيس المـالي إبـراهيم بـبكر كايتا جـهود بلاده في مجال معالجة قضـايا اللاجئـين عبر إطـلاق الكـثير من الحمـلات في دول جـنوب الصحراء لدعم هؤلاء اللاجئين وعودتهم لبلدانهم إلى جانب إنشاء مخيمات لهم وتوفير ظروف ملائمة لهم، مشيرا إلى أن الأهم في هذه الجهود هو العمل على عودة اللاجئين إلى بلدانهم. ودعا إلى البحث عن مقاربة دولية شاملة تساهم إلى حد بعيد في إيجاد حل لموضوع اللاجئين وتقديم المساعدات لهم في بلدان اللجوء ثم رجوعهم إلى بلدانهم بعد استقرارها وهو ما يتطلب تكاتفا دوليا يساهم إلى حد بعيد في حل هذه القضية.

وأشاد الرئيس كايتا بالدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر إقليميا ودوليا في دعم قضايا اللاجئين بشكل خاص والقضايا الإنسانية بشكل عام وجهودها الحثيثة لحل العديد من الأزمات الإنسانية في مختلف بقاع العالم.

الحريري: 25 مليار دولار خسائر لبنان من الأزمة السورية

وأكد رئيـس الوزراء اللبـناني رفيق الحريري في كلمته أن أبرز ما تحتاجه المنطقة العربية اليوم هو الاستقرار والأمن والتنمية. وشدد على ضرورة التعاون والتكاتف لمواجهة التطرف والإرهاب، قائلاً «في زمن العولمة صار التطرف معولما وصار الإرهاب معولما وصارت الأخطار كلها معولمة، فلا مجال لمواجهتها أو مواجهة جزئياتها إلا برد معولم» .

ولفت الحريري إلى أن لبنان الذي يقوم بواجباته والتزاماته حيال الأزمة الإنسانية السورية لن يتمكن من الاستمرار بمواجهة تداعيات هذه الأزمة منفردا بسبب أن أعداد النازحين واللاجئين تلامس نصف عدد المواطنين، مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير من اللاجئين أدى ارتفاع نسبة الفقر إلى ثلاثين في المائة وزيادة معدلات البطالة إلى عشرين في المائة وأكثر من 30 ٪ بين الشباب. كما أرهق الخدمات العامة والبنى التحتية وزاد من عجز المالية العامة في وقت تراجع النمو الاقتصادي من 8 ٪ سنويا قبل الأزمة إلى مايقارب الواحد بالمائة حاليا .

وقال الحريري إن الخسارة التي تكبدها الناتج المحلي اللبناني جراء الأزمة السورية باتت تقارب 25 مليار دولار.. وقال « إن البنك الدولي يقدر إجمالي الخسارة التي تكبدها الناتج المحلي اللبناني جراء الأزمة السورية حتى نهاية 2015 فقط بأكثر من 18 مليار دولار وهو يقارب 25 مليار دولار اليوم « .

وأكد أن الحكومة اللبنانية قررت مواجهة هذه الأزمة ووضعت رؤية موحدة بهذا الهدف قائمة على رفع مستوى البنى التحتية والخدمات العامة لإعادة تأهيلها بعد الضغط التي تعرضت له وتمكينها من الاستمرار لاستيعابه، مؤكدا أن بلاده تعول على المساندة الدولية والعربية في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة».

وختم قائلاً:»إن إخواننا العرب الذين كانوا دائما إلى جانب لبنان في السّراء والضراء سيكونون في طليعة المشجعين وفي قيادة المجتمع الدولي للمساهمة معهم في ضمان استقرار بلدنا ومناعته وقدرته على الصمود في وجه الأعاصير التي تلف المنطقة».