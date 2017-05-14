﻿سواريز: لست مجنونا لأتحدى ميسي ونيمار في برشلونة

برشلونة – الأناضول: قال الأوروغواني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، إنه «ليس مجنونا» كي يتحدى الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار. وقال: «لست مجنوناً لأتحدى نيمار وميسي في المهارة والسرعة أو دقة التسديد، الأفضل أن أمرر الكرة لهما وأن أكون بجانبهما». وأضاف: «أنا المهاجم الأكثر حظاً في العالم، السبب يعود لأن ميسي على يميني ونيمار بجانبي، فخور بوجودي معهما». وأوضح: «التحدي الأكبر في الحياة أن تقطع الكرة من ميسي، إنه عظيم». وتابع: «نيمار رجل يبحث عن السعادة دوماً، يرغب بالإستمتاع أكثر، هو لا يزال شابا، بينما ميسي رجل العائلة، وهو جاري وتربطنا صداقة عائلية». وأكد: «نعم أطفالي يذهبون مع أطفال ميسي للمدرسة، نحن نعيش حياة عادية، لا يوجد اختلاف بيننا». وتابع: «لا يوجد لدي سقف عال، فأحلامي تصل للسماء ولا تتوقف أبدا، عندما ترتدي قميص البارسا عليك أن تؤمن بهذا الشيء». وعن توقعه لنهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ويوفنتوس، قال: «لا يهمني من يحقق بطولة أوروبا، الأهم أن نحققها نحن الموسم المقبل، نعدكم بذلك، خاصة وأنه من المؤسف ألا نكون في نهائي أوروبا، لأننا نملك كل الإمكانات لنكون هناك، ولكن كرة القدم تعترف بالنتائج فقط».

البرتغالي بيبي يقترب من الانتر بعد 10أعوام مع الريال

مدريد – الأناضول: كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن المدافع البرتغالي بيبي، لاعب ريال مدريد اقترب من الانتقال إلى انتر ميلان الإيطالي. وأضافت أن صفقة انتقال بيبي للانتر اقتربت لتبقى فقط التفاصيل البسيطة لإنهاء الصفقة. وأوضحت أن بيبي سيغادر الريال بعدما لعب في النادي الاسباني 10 مواسم حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب. وفاز بيبي مع الريال بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس إسبانيا والكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، مرتين لكل منها، والكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.

زاباليتا يرحل عن مانشستر سيتي في نهاية الموسم

لندن – د ب أ: أعلن مانشستر سيتي الإنكليزي أن مدافعه الأرجنتيني بابلو زاباليتا سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم. وينتهي عقد زاباليتا (32 عاما) مع السيتي في نهاية الموسم الجاري، وأخبر اللاعب ناديه أنه يبحث عن «آفاق جديدة». وانضم زاباليتا مدافع المنتخب الأرجنتيني، إلى السيتي في 2008 من اسبانيول. وفاز مع السيتي بستة ألقاب، بينها لقبين في الدوري الإنكليزي. وكتب السيتي عبر موقعه: «بابلو أحد اللاعبين المفضلين للجماهير، إنه يشتهر بحماسه وبحبه وإصراره».

إصابة فيغل لاعب دورتموند بكسر في الكاحل

برلين – د ب أ: أعلن بوروسيا دورتموند الألماني أن لاعبه الدولي جوليان فيغل تعرض لكسر في الكاحل خلال المباراة التي تعادل فيها دورتموند مع مضيفه اوغسبورغ في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من البونسدليغا. ومن المقرر ان يغيب فيغل (21 عاما) عن الملاعب بين ثلاثة وأربعة شهور، وتأكد غيابه عن المنتخب الألماني خلال كأس القارات التي تقام الشهر المقبل في روسيا.

كوركوت يرحل عن تدريب ليفركوزن في نهاية الموسم

برلين – د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني أن مدربه التركي تايفون كوركوت لن يستمر في منصبه بعد نهاية الموسم الحالي. وتعادل ليفركوزن مع ضيفه كولن 2/2 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من البونسدليغا. وجاءت مسيرة ليفركوزن في الموسم الحالي محبطة حيث يحتل المركز الثاني عشر. وكان كوركوت (42 عاما) مدربا لفريق الدرجة الثانية كايزر سلاوترن حتى استقال في 27 كانون الأول /ديسمبر الماضي، كما درب هانوفر قبل أن يدرب ليفركوزن في آذار/ مارس الماضي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم خلفا لروجر شميت الذي أقيل بسبب تراجع النتائج. ورغم أنه ولد وترعرع بالقرب من شتوتغارت، لم يلعب كوركوت بالدرجة الأولى خلال مسيرته. وشارك في 42 مباراة مع المنتخب التركي وعمل مدربا مساعدا للمنتخب. وقال مايكل شاده الرئيس التنفيذي لليفركوزن: «ساعدنا كوركوت في وضع صعب ولكن بالتأكيد كرة القدم تتعلق بالنجاح، لا يمكننا أن نشعر بالرضا إزاء وضعنا الراهن».

البرتغالي كوستا مدرباً للصفاقسي التونسي

تونس – د ب أ: أعلن الصفاقسي التونسي تعاقده مع المدرب البرتغالي جورج كوستا خلفا للمدرب الأرجنتيني نيستور كلاوزن. ويأتي تعاقد الصفاقسي مع كوستا قبل جولة من نهاية الدوري التونسي، حيث يقبع الفريق في المركز الرابع بمجموعة التتويج بتسع نقاط، وهو غير معن بالمنافسة على اللقب الذي انحصر بين الترجي والنجم الساحلي. كما ودع الصفاقسي الكأس من دور الثمانية. وينافس في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية). ودرب جورج كوستا (47 عاما) أندية في البرتغال ورومانيا قبل أن يشرف على تدريب المنتخب الغابوني بين 2014 و2016.