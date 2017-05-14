﻿هاليب تتوج بلقب السيدات

مدريد – د ب أ: توجت الرومانية سيمونا هاليب بلقب بطولة مدريد لتنس الأساتذة للمرة الثانية على التوالي.

وفازت هاليب المصنفة الثالثة في المباراة النهائية للبطولة على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة 14 بمجموعتين مقابل مجموعة وبواقع أشواط 7/5 و6/7 و6/2. واحتاجت هاليب إلى ساعتين و44 دقيقة لحسم الفوز على منافستها الفرنسية. وحصدت هاليب أول لقب لها في عام 2017 واللقب الخامس عشر في مسيرتها. وحققت اللاعبة الرومانية فوزها الـ22 في آخر 25 مباراة لها على الملاعب الرملية حيث تشارك في بطولة فرنسا المفتوحة في وقت لاحق الشهر الجاري بصفتها أحد المرشحات بقوة لنيل اللقب. وسجلت هاليب مسيرة جيدة في بطولة مدريد مجددا رغم أنها واجهت العديد من المباريات الصعبة حيث فازت على الإيطالية روبرتا فينشي ثم أطاحت بالأستراليا سمانتا ستوسور ثم هزمت الأمريكية كوكو فانديواغ قبل تتخطى اناستاسيا سيفاستوفا من لاتفيا في المربع الذهبي. تجدر الإشارة إلى أن هاليب وصلت إلى المربع الذهبي لمنافسات الزوجي في مدريد حيث تتعاون مع مواطنتها ايرينا بيجو.