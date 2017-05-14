﻿كأس خادم الحرمين : الهلال يفوز على التعاون ويصعد إلى النهائي

الرياض – د ب أ: تأهل الهلال للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بتغلبه على التعاون 4/3 في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وتقدم التعاون بهدف سجله الحسن ندياي في الدقيقة الرابعة، وتعادل عمر خربين للهلال في الدقيقة 17 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1. وفي الشوط الثاني سجل خربين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 46 ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 63، وتمكن التعاون من تقليص الفارق في الدقيقة 75 بعدما سجل مدالله العليان الهدف الثاني، لكن خربين سجل الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه في الدقيقة 81، ثم سجل الحسن ندياي الهدف الثاني له والثالث للتعاون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ويلتقي الهلال مع الأهلي في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل. يذكر أن الأهلي هو حامل اللقب، وأكثر الأندية تتويجا بلقب البطولة حيث توج باللقب 13 مرة، فيما حقق الهلال اللقب سبع مرات كان آخرها في 2015. وصعد الهلال لهذا الدور بعدما تغلب على القيصومة 2/1 في دور الـ32 ثم فاز على الوحدة 3/2 في دور الستة عشر قبل أن يتغلب على النصر 2/صفر في دور الثمانية. فيما صعد التعاون لهذا الدور بعدما فاز على النجوم 1/صفر في دور الـ32 ثم تغلب على الرائد 1/صفر في دور الستة عشر قبل أن يهزم الاتفاق في دور الثمانية 5/3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.