﻿كأس أمير قطر : الريان يتأهل إلى النهائي بتغلبه على لخويا

الدوحة – د ب أ: انتزع الريان بطاقة التأهل للمباراة النهائية لكاس أمير قطر بعد تغلبه على لخويا 3/1، في الدور قبل النهائي.

وتقدم الريان بهدف مصعب خضر في الدقيقة 65 عندما مرر رودريغو تاباتا كرة بينية لخضر الذي سددها مباشرة لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى. وتعادل يوسف المساكني في الدقيقة 78 عندما مرر نام تي هي الكرة داخل منطقة الجزاء للمساكني الذي قابلها بتسديد قوية. ولم تدم فرحة لخويا بالتعادل كثيرا ففي الدقيقة 81 سجل تاباتا الهدف الثاني للريان عندما سدد كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة سكنت المرمى، وأضاف الهدف الثاني له والثالث للريان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما إنطلق غارسيا بالكرة ليصبح في مواجهة حارس مرمى لخويا قبل أن يمررها لتاباتا الذي وضعها بسهولة داخل المرمى. وسيلتقي الريان في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، مع الفائز من السد والجيش. يذكر ان لخويا توج بلقب الدوري القطري هذا الموسم، فيما احتل الريان المركز الثالث.