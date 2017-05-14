﻿الأهلي يفتتح مشواره بالتعادل مع زاناكو الزامبي

القاهرة – د ب أ: استهل الاهلي المصري منافسات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا بتعادل سلبي مع ضيفه زاناكو بطل زامبيا ضمن منافسات الجولة الاولى بالمجموعة الرابعة .

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب في الشوط الأول بعدما أهدر لاعبوه عدة فرص تهديفية محققة وعلى رأسهم الايفواري سليماني كوليبالي .ولم يحدث أي جديد في الشوط الثاني حيث تفوق الأهلي ولكن بدون خطورة على المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي .وحصد الاهلي وزاناكو نقطة احتلا بها المركز الثاني مناصفة خلف الوداد المغربي المتصدر بثلاث نقاط .