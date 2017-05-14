﻿فورمولا ـ 1: هاميلتون يفوز بسباق جائزة اسبانيا… وفيتل يحتل المركز الثاني

برشلونة – رويترز: توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بطلا لسباق جائزة اسبانيا الكبرى ضمن بطولة فورمولا-1، بعد انطلاقه من البداية ليقلص الفارق مع سيباستيان فيتل سائق فيراري متصدر الترتيب العام إلى ست نقاط مع انقضاء ربع الموسم.

وجاء الفوز رقم 55 في مسيرة سائق مرسيدس صعبا ومثيرا، حيث تصدر فيتل في البداية وتواصلت المطاردة بينهما طوال السباق ولعبت إستراتيجية الإطارات دورا مهما. وحسم السائق البريطاني السباق متفوقا بفارق 3.4 ثانية عن نظيره الألماني الذي فعل كل ما يمكن للتفوق على منافسه. وشهد السباق صراعا بين السائقين الحائزين على عدة ألقاب في البطولة، بينما جاء باقي السائقين خلفهما، في ما يشبه سباق آخر. وأنهى الاسترالي دانييل ريكاردو السباق في المركز الثالث بفارق 75.8 ثانية عن هاميلتون. وكان ريكاردو السائق الوحيد الذي لم يتفوق عليه أول سائقين في السباق بلفة كاملة، بينما لم يكمل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وكيمي رايكونن سائق فيراري السباق، حيث انسحبا بسبب اشتعال المحرك وتصادم في اللفة الأولى على الترتيب.