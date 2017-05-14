﻿الدوري الألماني: البايرن يقتنص فوزا مثيرا من لايبزيغ… وانغلوشتاد يهبط

برلين – د ب أ: هبط انغلوشتاد بعد تعادله مع مضيفه فرايبورغ 1/1 في الوقت الذي تعادل فيه هامبورغ مع مضيفه شالكه 1/1 في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

وانضم انغلوشتاد إلى دارمشتاد في رحلة الهبوط، بينما يحتل هامبورغ المركز الثالث من القاع الذي يؤهل صاحبه لخوض دور فاصل مع الثالث بالدرجة الثانية في ملحق الهبوط والصعود. ويتذيل دارمشتاد الترتيب برصيد 24 نقطة، ويحتل انغلوشتاد المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة ثم هامبورغ في المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة. واقتنص بايرن ميونيخ البطل فوزا مثيرا من ملعب مضيفه لايبزيغ الوصيف 5/4. واقتسم هوفنهايم المركز الثالث مع بوروسيا دورتموند بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن 5/3 في الوقت الذي تعادل فيه دورتموند مع مضيفه اوغسبورغ 1/1. وفاز هيرتا برلين على مضيفه دارمشتاد 2/صفر وماينز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 4/2، وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه كولن 2/2.

وتقدم ماكسيميليان فيليب بهدف لفرايبورغ في الدقيقة 31 ثم تعادل داريو ليزكانو لانغلوشتاد في الدقيقة 43. وتقدم شالكه بهدف غويدو برغشتالر في الدقيقة 25 ولكن بيير ميشيل لاسوغا أنقذ هامبورغ من الهزيمة وسجل التعادل في الدقيقة 92. وسجل البايرن ثلاثة أهداف منذ الدقيقة 84 ليحول تأخره أمام لايبزيغ 2/4 إلى الفوز 5/4. وتقدم مارسيل سابيتسر بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية ولكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل في الدقيقة 17. وأضاف تيمو فيرنر الهدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 29 ثم تبعه يوسف بولسن بالهدف الثالث في الدقيقة 49 ورد الاسباني تياغو الكانتارا بهدف للبايرن في الدقيقة 60، لكن فيرنر سجل الهدف الثاني له والرابع للايبزيغ في الدقيقة 65. وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث للبايرن في الدقيقة 84، ثم تبعه المدافع النمساوي ديفيد آلابا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 91 قبل أن يخطف الجناح الهولندي آريين روبن هدف الفوز القاتل في الدقيقة 95. كان البايرن حسم اللقب للموسم الخامس على التوالي قبل اسبوعين، لكن الفوز رفع رصيده في الصدارة إلى 79 نقطة وتوقف رصيد لايبزيغ عند 66 نقطة لكنه ضمن إنهاء الموسم الأول له في البوندسليغا، في مركز الوصيف.