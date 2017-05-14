﻿الدوري الهولندي: هاتريك كاوت يتوج فينورد بطلاً

أمستردام – د ب أ: سجل المهاجم الهولندي المخضرم ديرك كاوت ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه فينورد إلى تتويج مسيرته الرائعة الموسم الحالي وحسم لقب الدوري الهولندي بالفوز الكبير 3/1 على ضيفه هيراكليس ألميلو في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وحافظ فينورد على فارق النقطة التي تفصله عن أياكس الثاني، ليتوج فينورد باللقب للمرة الأولى منذ 1999 بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام أياكس الذي أنهى مسيرته في المسابقة بالفوز 3/1 أيضا على مضيفه فيليم تيلبورغ. وفاز آيندهوفن على زفوله 4/1 وأدو دن هاغ على إكسلسيور بالنتيجة ذاتها، وغرونينخن على مضيفه تفنتي أنشخيده 5/صفر، وأوتريخت على مضيفه ألكمار 3/2، وسبارتا روتردام على مضيفه غو أهيد إيغلز 3/1، ونيميخن على مضيفه هيرينفين 2/صفر.

في روتردام، باغت فينورد ضيفه بهدف مبكر للغاية سجله كاوت في الدقيقة الأولى، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 12 لينهي فينورد الشوط الأول بهدفين نظيفين. وسجل كاوت الهدف الثالث له (هاتريك) وللفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 84 قبل أن يحرز بيتر فان أويين هدف حفظ ماء الوجه للضيوف في الدقيقة قبل الأخيرة. وأحرز فينورد لقبه الخامس عشر في تاريخ الدوري الهولندي وهو الأول له في القرن الحالي، حيث كان آخر لقب سابق له في البطولة بموسم 1998/1999 .ولم يكن فوز أياكس كافيا لحسم اللقب، حيث ظل فارق النقطة الواحدة يفصله عن المتصدر فينورد. وأنهى أياكس الشوط الأول بهدف كاسبر دولبرغ في الدقيقة 38 وأضاف دافينسون مينا ودافي كلاسين هدفين آخرين في الدقيقتين 48 و66، فيما سجل ياري شورمان الهدف الوحيد لفيليم في الدقيقة 82 .